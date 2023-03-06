سبورت: أسينسيو غاضب من أنشيلوتي.. ومستعد للاستماع لعرض برشلونة

بات مستقبل ماركو أسينسيو في ريال مدريد في خطر، حيث يشعر كل من اللاعب ووكيل أعماله بخيبة أمل من القرارات الفنية الأخيرة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والتي دفعته للابتعاد عن التشكيلة الأساسية ليعيد الدولي الإسباني التفكير في مستقبله وقد يدخل مفاوضات للانتقال للمنافس التقليدي برشلونة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، يوم الإثنين، أنه لا يوجد مكان لأسينسيو في تشكيلة ريال مدريد وهناك أندية تسعى للتعاقد معه، وتسأل ما إذا كان سيغادر "سانتياغو برنابيو".

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن الدولي الإسباني مستعد للاستماع إلى عرض برشلونة رغم أن متصدر الليغا لم يتحرك حتى الآن نحو لاعب الوسط.