سبورت: أسينسيو غاضب من أنشيلوتي.. ومستعد للاستماع لعرض برشلونة
بات مستقبل ماركو أسينسيو في ريال مدريد في خطر، حيث يشعر كل من اللاعب ووكيل أعماله بخيبة أمل من القرارات الفنية الأخيرة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والتي دفعته للابتعاد عن التشكيلة الأساسية ليعيد الدولي الإسباني التفكير في مستقبله وقد يدخل مفاوضات للانتقال للمنافس التقليدي برشلونة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، يوم الإثنين، أنه لا يوجد مكان لأسينسيو في تشكيلة ريال مدريد وهناك أندية تسعى للتعاقد معه، وتسأل ما إذا كان سيغادر "سانتياغو برنابيو".
وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن الدولي الإسباني مستعد للاستماع إلى عرض برشلونة رغم أن متصدر الليغا لم يتحرك حتى الآن نحو لاعب الوسط.
وعندما بدا أن تجديد عقد أسينسيو كان يسير على الطريق الصحيح، بدأ اللاعب يفقد مكانته في الفريق بطريقة مقلقة وزاد القلق من وضعه بالفعل في مواجهة ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.
إذ طلب منه أنشيلوتي أن يجري عمليات الإحماء لأكثر من نصف ساعة لكنه أخيرًا لم يدفع به في المباراة، لكن المدير الفني الإيطالي كان عليه أن يشرح هذا الموقف الغريب في نهاية المباراة في مواجهة غضب اللاعب الواضح. في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق على استمراريته مع الفريق الملكي وأصبحت العلاقات متوترة للغاية.
لكن في الوقت ذاته جذب مستقبل أسينسيو انتباه العديد من الأندية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، حيث تحدث ميلان وآرسنال مع وكيل أعمال اللاعب وسيكونان على استعداد لتقديم عرض له، في حين أن برشلونة على دراية كاملة بكل ما يحدث في مفاوضاتهما مع ريال مدريد.
وفي الوقت الحالي، لم يتخذ أي من الطرفين خطوة للأمام، لكن النادي الكتالوني يعرف بالفعل أن أسينسيو سيكون على استعداد للاستماع إلى عرض برشلونة.
ويدرك "البلوغرانا" أن التعاقد مع أسينسيو يعتبر فرصة كبيرة، لكنه لن يتدخل في مستقبله مع ريال مدريد، وفي حال انتهت العلاقة بين الطرفين بالانفصال سيقرر نادي برشلونة ما إذا كان صفقة قابلة للتطبيق.
وتراجع اللاعب الإسباني الموهوب، الذي انطلق تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في موسم 2016-2017، تدريجيا عن قائمة اختيارات الفريق على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأدى ظهور البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو بالإضافة إلى فيدريكو فالفيردي لاعب أوروغواي إلى استبعاد أسينسيو، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ريال مدريد لن يجدد عقده معه، ويحاول التفاوض معه على الرحيل مع دخوله العام الأخير في عقده.