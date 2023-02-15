تقرير: هازارد يجتمع مع إدارة ريال مدريد لحسم مسألة رحيله عن الفريق

كشفت تقارير صحفية على أن البلجيكي إدين هازارد، استقر على الرحيل من الفريق في ظل تدهور علاقته مع مدربه الحالي، كارلو أنشيلوتي، بسبب عدم المشاركة في المباريات.

هازارد انضم إلى ريال مدريد في ميركاتو 2019 قادمًا من تشيلسي بمقابل 100 مليون يورو، لكن منذ تعرض البلجيكي لإصابة في مباراة باريس سان جيرمان في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بنوفمبر من العام نفسه، وهو لم يعد لمستواه المعهود.

كما أن النجم البلجيكي يعاني بشكل دائم من أزمة ازدياد في الوزن، بالإضافة إلى عدم قدرته على المنافسة مع زملائه مثل رودريغو وفينيسيوس جونيور بسبب تكرار الإصابات الطويلة.

ووفقا لتقرير نشره الصحفي ماريو كورتيغانا بجريدة "The Athletic"، يوم الأربعاء، فإن "هازارد بالكاد يتحدث مع أنشيلوتي، حيث أشارت مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه يشعر بالإحباط من مدربه، بسبب وعد سابق بمنحه دقائق للعب ولم يفِ به، ويشعر إيدن بالتجاهل وخيبة أمل بسبب انهيار علاقته مع أنشيلوتي".