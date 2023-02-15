تقرير: هازارد يجتمع مع إدارة ريال مدريد لحسم مسألة رحيله عن الفريق
كشفت تقارير صحفية على أن البلجيكي إدين هازارد، استقر على الرحيل من الفريق في ظل تدهور علاقته مع مدربه الحالي، كارلو أنشيلوتي، بسبب عدم المشاركة في المباريات.
هازارد انضم إلى ريال مدريد في ميركاتو 2019 قادمًا من تشيلسي بمقابل 100 مليون يورو، لكن منذ تعرض البلجيكي لإصابة في مباراة باريس سان جيرمان في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بنوفمبر من العام نفسه، وهو لم يعد لمستواه المعهود.
كما أن النجم البلجيكي يعاني بشكل دائم من أزمة ازدياد في الوزن، بالإضافة إلى عدم قدرته على المنافسة مع زملائه مثل رودريغو وفينيسيوس جونيور بسبب تكرار الإصابات الطويلة.
ووفقا لتقرير نشره الصحفي ماريو كورتيغانا بجريدة "The Athletic"، يوم الأربعاء، فإن "هازارد بالكاد يتحدث مع أنشيلوتي، حيث أشارت مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه يشعر بالإحباط من مدربه، بسبب وعد سابق بمنحه دقائق للعب ولم يفِ به، ويشعر إيدن بالتجاهل وخيبة أمل بسبب انهيار علاقته مع أنشيلوتي".
وأضاف التقرير: "يرى طاقم التدريب أن ما يحدث أمر طبيعي، كما أن فرص رحيل هازارد عن ريال مدريد تزداد يومًا بعد يوم".
وأوضح: "علاقة هازارد مع لاعبي ريال مدريد جيدة والجميع يحبونه، لكنه يشعر بأنه ليس ضمن خطط أنشيلوتي، لأنه لا يتحدث معه سوى نادرا".
وأكد التقرير: "سيكون هناك اجتماع مُخطط له هذا الشهر، وبعد ذلك ستكون النتيجة المحتملة موافقة كل من النادي واللاعب على الرحيل خلال الصيف المقبل".
وشارك هازارد في 73 مباراة في جميع البطولات منذ وصوله إلى ريال مدريد، سجل 7 أهداف وصنع 11 هدفا آخر.
وتغيب النجم البلجيكي خلال المواسم الخمسة عن مباريات ريال مدريد للإصابة 17 مرة ما بين عضلية وفيروس كورونا والكاحل وآخرها في بداية فبراير الحالي، مما أرغمه على الغياب عن بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.