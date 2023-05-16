جوردي كرويف المدير الرياضي لبرشلونة يغادر منصبه بنهاية الموسم

وقال برشلونة في بيان: "جوردي كرويف المدير الرياضي للنادي لن يجدد عقده بنهاية الموسم الحالي؛ بسبب رغبته في خوض تجربة مهنية جديدة.

"لقد أعلن قراره صباح اليوم الثلاثاء للرئيس خوان لابورتا، موضحا أنه بعد عامين في هذا المنصب يود الرحيل لخوض تحديات جديدة.

"يود نادي برشلونة أن يشكر جوردي كرويف على مساهماته الهامة كعضو في لجنة الرياضة، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية في المستقبل".

وأضاف برشلونة، الذي فاز بلقب الدوري للمرة 27 والأولى في أربع سنوات مطلع الأسبوع الحالي، أن كرويف سيواصل مساعدة النادي في انتقاله نحو هيكل تنفيذي جديد، ومساعدته في سوق الانتقالات المقبلة.