تقرير: عودة ميسي السبب وراء رحيل ماتيو أليماني عن منصبه في برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن الأسباب الرئيسية وراء الرحيل المفاجئ للمدير الرياضي لنادي برشلونة ماتيو أليماني، عن منصبه، في قرار صادم لعشاق "البلوغرانا"، خاصة مع التصريحات التي أدلى بها خلال الأيام الماضية عن تخطيطه للموسم المقبل للفريق.

وقال برشلونة في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إن مدير الكرة ماتيو أليماني سيرحل عن النادي بنهاية الموسم قبل عام من نهاية عقده.

ووفقا لما ذكرته العديد من التقارير، وأبرزها للصحفية الشهيرة هيلينا كونديس، فإن التخطيط الرياضي للموسم المقبل لم يكن واضحًا بالنسبة لماتيو، وهو ما لعب دورًا في قرار رحيله.