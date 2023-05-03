تقرير: عودة ميسي السبب وراء رحيل ماتيو أليماني عن منصبه في برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن الأسباب الرئيسية وراء الرحيل المفاجئ للمدير الرياضي لنادي برشلونة ماتيو أليماني، عن منصبه، في قرار صادم لعشاق "البلوغرانا"، خاصة مع التصريحات التي أدلى بها خلال الأيام الماضية عن تخطيطه للموسم المقبل للفريق.
وقال برشلونة في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إن مدير الكرة ماتيو أليماني سيرحل عن النادي بنهاية الموسم قبل عام من نهاية عقده.
ووفقا لما ذكرته العديد من التقارير، وأبرزها للصحفية الشهيرة هيلينا كونديس، فإن التخطيط الرياضي للموسم المقبل لم يكن واضحًا بالنسبة لماتيو، وهو ما لعب دورًا في قرار رحيله.
ولم يتوقع أليماني بوضوح التخطيط للموسم المقبل، 2023/24، خاصة مع وجود هامش رواتب ضئيل.
وأضافت: "الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، ولكن أليماني لم يكن مؤيدًا لفكرة عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة مرة أخرى، على العكس من باقي أعضاء مجلس إدارة برشلونة، حيث رأى أن ذلك الأمر من شأنه أن يعرض حسابات النادي المالية للخطر".
ويرغب برشلونة في استعادة خدمات ليونيل ميسي، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، خاصة مع عدم توصله إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقده.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أليماني لم يكن راضيًا عن فكرة تجديد عقد الثنائي سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس، حيث كان يميل إلى مسألة الاعتماد على الشباب.
وقال برشلونة في بيانه: "رئيس النادي خوان لابورتا سمح برحيل أليماني بعد التزامه بإكمال خطط التعاقد مع لاعبين جدد حتى يومه الأخير، وليتمكن النادي من استشارته كلما لزم الأمر".
وعُيّن أليماني، البالغ 60 عاماً، من قبل رئيس النادي خوان لابورتا بعدما تولى منصبه في مارس 2021.
ويملك برشلونة 82 نقطة من 33 مباراة ويتقدم بفارق 14 نقطة على ريال مدريد ثاني الترتيب.
ويستطيع برشلونة حسم اللقب لو انتصر على مضيفه إسبانيول في 14 مايو الجاري.