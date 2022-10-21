صحفي يبكي بعد تحقيق حلم حياته بإجراء مقابلة مع ميسي (فيديو)

وبطل القصة هو الصحفي الأرجنتيني الشهير بابلو جيرالت، أحد مذيعي التلفزيون الأرجنتيني.

وبدا أن ميسي متفاجئ من تصرف الصحفي بابلو جيرالت حيث ضحك وتمدد على الأريكة قليلا قبل أن يستند ويوجه بعض الكلمات للصحفي ويربت على ركبته

وبعد المقابلة أوضح جيرالت: "حلم حياتي كان أن أجري حديثًا فرديًا مع ميسي، من شخص يحبه، ويعجب به، وكان محظوظًا بما يكفي لمرافقته".

وأضاف: "بالنسبة لي من المهم جدًا أن تكون قادرًا على تحقيق ذلك، بفضل كرم ليو ووالده".

وركز عدد من المعلقين بشكل أكبر على مدى تعرض ميسي للإحراج وكتب أحد المعلقين: "رد فعل ميسي ولغة الجسد مرحة، الرجل الأكثر حرجًا على الإطلاق".

وكتب ثان: "ميسي محرج للغاية، انظر إلى رد فعله".

ويأمل ميسي في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم الشهر المقبل في قطر، وهي البطولة التي قال بالفعل إنها ستكون الأخيرة له مع بلاده.

وتخوض الأرجنتين حاليًا 35 مباراة دون خسارة، وسيلعب ميسي ورفاقه في دور المجموعات أمام السعودية وبولندا والمكسيك في المجموعة الثالثة.

وشارك ميسي الموسم الحالي 14 مباراة مع باريس سان جيرمان، بواقع 1222 دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 8.

وكان أبرز إنجاز لميسي في كأس العالم قيادة الأرجنتين للمباراة النهائية عام 2014 في البرازيل لكنه خسر 0/1 أمام ألمانيا سجله ماريو غوتزه