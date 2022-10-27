برشلونة ينوي طرد بيكيه وألبا وإبرام صفقات جديدة في يناير

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة ينوي تعزيز صفوفه، في يناير المقبل، في السوق الشتوي 2023.

وخرج برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وتحول إلى الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

وأكدت الصحيفة أنه قد تم بالفعل اتخاذ القرار لمحاولة الدخول إلى السوق للتعاقد مع لاعبين على الأقل، والفكرة المتفق عليها مع تشافي هي دعم الفريق بلاعب خط وسط وظهير أيمن.