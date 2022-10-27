برشلونة ينوي طرد بيكيه وألبا وإبرام صفقات جديدة في يناير
أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة ينوي تعزيز صفوفه، في يناير المقبل، في السوق الشتوي 2023.
وخرج برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وتحول إلى الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.
وأكدت الصحيفة أنه قد تم بالفعل اتخاذ القرار لمحاولة الدخول إلى السوق للتعاقد مع لاعبين على الأقل، والفكرة المتفق عليها مع تشافي هي دعم الفريق بلاعب خط وسط وظهير أيمن.
ووفقًا للصحيفة، فإن فكرة تشافي والإدارة الرياضية كانت التوقيع مع بديل سيرجيو بوسكيتش، في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد لاعب الوسط المخضرم.
وأضافت "سبورت" أن برشلونة الآن سيركز على تعزيز مركز خط الوسط، حيث تم وضع 4 أسماء على الأقل للتراجع مع واحد منها.
وأشارت إلى أن الأمر الأكثر تقدمًا هو ضم روبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون، لكنها أكدت أن برشلونة لن يتم القيام بأشياء مجنونة.
كما يهتم برشلونة بتعزيز مركز الظهير الأيمن، حيث يبحث برشلونة عن لاعب قوي يساعد الفريق جسديًا في الدفاع، وقادر أيضًا على الوصول إلى المساهمة هجوميًا.
ولدى برشلونة مشكلة في مركز الظهير الأيمن، حيث كان تشافي مدرب الفريق يستخدم سيرجي روبرتو أو قلب الدفاع رونالدو أراوخو وجوليس كوندي لتغطية هذه الفجوة.
ويريد برشلونة ضم لاعب متخصص في اللعب في مركز الظهير الأيمن لينهي الجدل إلى الأبد حول الأمر، وقد حدد برشلونة البرتغالي ديوغو دالوت (لاعب مانشستر يونايتد) على الرغم من أنه سيكون من المستحيل عمليًا إخراجه من النادي الإنجليزي.
لكن لتعزيز الفريق سيضطر برشلونة أيضًا إلى تقليل كتلة الرواتب مجددًا، والتخلص من عدد من اللاعبين، حيث يشير إلى التخلص من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، الذي لا يزال مصابًا ولم يحصل على الكثير من الدقائق.
ويريد برشلونة التخلص من جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، في يناير، على الرغم من أن برشلونة يعلم أنه سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق.
وقالت "سبورت" إن المحادثات بين إدارة برشلونة وتشافي مستمرة وسيكتمل العمل على القيام بثورة ثانية خلال إقامة كأس العالم 2022 بين نوفمبر وديسمبر.