شاكيرا تستعد لإطلاق أغنية جديدة ضد بيكيه في عيد ميلادهما

أشارت تقارير صحفية إلى أن المطربة الكولومبية شاكيرا ستطلق أغنية جديدة في عيد ميلادها وعيد ميلاد جيرارد بيكيه الموافق الثاني من فبراير/شباط، أي يوم الخميس المقبل.

وانفصل الصديقان العام الماضي بعد 12 عاما من الارتباط، لكن انفصالهما كان مريرا للغاية خاصة عندما أطلقت شاكيرا أغنية أشارت فيها إلى علاقتها السابقة مع مدافع برشلونة المعتزل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن شاكيرا ذكرت صديقها السابق في عدد من المناسبات في أغانيها الأخيرة وكانت أكثرها شراسة في أغنيتها الأخيرة.