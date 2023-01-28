شاكيرا تستعد لإطلاق أغنية جديدة ضد بيكيه في عيد ميلادهما
أشارت تقارير صحفية إلى أن المطربة الكولومبية شاكيرا ستطلق أغنية جديدة في عيد ميلادها وعيد ميلاد جيرارد بيكيه الموافق الثاني من فبراير/شباط، أي يوم الخميس المقبل.
وانفصل الصديقان العام الماضي بعد 12 عاما من الارتباط، لكن انفصالهما كان مريرا للغاية خاصة عندما أطلقت شاكيرا أغنية أشارت فيها إلى علاقتها السابقة مع مدافع برشلونة المعتزل.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن شاكيرا ذكرت صديقها السابق في عدد من المناسبات في أغانيها الأخيرة وكانت أكثرها شراسة في أغنيتها الأخيرة.
وفي الأغنية، التي حصدت 221 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، قالت شاكيرا لوالد طفليها "أنا كبيرة جدًا بالنسبة لك، ولهذا السبب أنت مع شخص مثلك تماما".
وغنت أيضا: "لا مشاعر قاسية يا عزيزي، أتمنى لك حظا سعيدا مع ما يسمى بديلي، لا أعرف حتى ما حدث، فأنت تتصرف بغرابة حتى أنني لا أتعرف عليك".
وكانت هناك كلمات أيضًا بشأن كارلا شيا مارتي الصديقة الجديدة لبيكيه، البالغة من العمر 23 عاما والموظفة في شركته كوزموس.
وقالت شاكيرا في الأغنية إنها "تساوي طفلين يبلغان من العمر 22 عامًا"، وإن بيكيه "استبدل بفيراري سيارة توينغو رخيصة الثمن" و"ساعة كاسيو بساعة رولكس" - ما دفع الدولي الإسباني السابق للرد على المطربة الشهيرة من خلال قيادة السيارة والمزاح بأن كاسيو الساعة المذكورة هي الراعي الجديد لدوري الملوك الذي أطلقه بيكيه مؤخرا.
ولم تكتف شاكيرا بهذه الأغنية، حيث ذكرت الصحيفة الإسبانية أنها في طريقها لإصدار أغنية جديدة يوم الخميس المقبل، من ألحان مواطنتها كارول جي، التي خرجت ودعمت شاكيرا بقميص يحتوي على كلمات أغانيها في إحدى مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين، وتم تصوير الفيديو في غضون يومين.
وهناك شائعات بأنه في حين إن بيكيه سيكون موضوعًا مرة أخرى، إلا أنه سيكون أقل مباشرة وأكثر دقة.
وحصلت المطربة التي ستكمل عامها الـ46 هذا الأسبوع على 512000 دولار من يوتيوب و500000 دولار من أمازون و360.000 دولار من سبوتيفاي و1.200.000 دولار من موسيقى آبل ليصل مجموع ما حصدته من هذه الأغنية أكثر من 2.5 مليون دولار.