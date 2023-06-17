تقرير: ريال مدريد ينهي إجراءات التعاقد مع خوسيلو
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن ريال مدريد أنهى إجراءات التعاقد مع خوسيلو، لاعب إسبانيول، على سبيل الإعارة.
وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت: "خوسيلو وقع مع ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024، وإسبانيول سوف يحصل على 500 ألف يورو".
وأضاف: "هناك بند يتضمن خيار شراء لريال مدريد مقابل 1.5 مليون يورو، لكنه غير إلزامي، كما أن خوسيلو سيقوم بتخفيض راتبه".
ويبلغ خوسيلو من العمر 33 عاما ويستهدف ريال مدريد التعاقد معه لتعويض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل إلى نادي الاتحاد السعودي، حيث طلب المدرب كارلو أنشيلوتي التعاقد مع مهاجم.
ويرتبط خوسيلو بعقد مع إسبانيول حتى يونيو 2025 وسبق أن لعب في هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت وهانوفر في ألمانيا، وستوك سيتي ونيوكاسل في إنجلترا، وديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول في إسبانيا.
وسجل خوسيلو 15 هدفا وصنع 2 في 35 مباراة مع إسبانيول هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن خوسيلو سجل 36 هدفا في 113 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، و40 هدفا في 73 مباراة مع كاستيا، و7 أهداف في 52 مباراة مع نيوكاسل، و14 هدفا في 33 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت، و10 أهداف في 32 مباراة مع هانوفر.