تقرير: ريال مدريد ينهي إجراءات التعاقد مع خوسيلو

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن ريال مدريد أنهى إجراءات التعاقد مع خوسيلو، لاعب إسبانيول، على سبيل الإعارة.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت: "خوسيلو وقع مع ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024، وإسبانيول سوف يحصل على 500 ألف يورو".

وأضاف: "هناك بند يتضمن خيار شراء لريال مدريد مقابل 1.5 مليون يورو، لكنه غير إلزامي، كما أن خوسيلو سيقوم بتخفيض راتبه".