ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يُسقط سيلتا فيغو بثنائية

اقتنص ريال مدريد انتصارا ثمينا بنتيجة (2-0)، على حساب نظيره سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني، في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسجل ثنائي الريال ماركو أسينسيو وإيدير ميليتاو في الدقيقتين الـ 42 و48.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وينتظر الميرنغي هدية من الجار أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، بإسقاط برشلونة المتصدر.