رودري: إسبانيا لا يمكنها تكرار أخطاء الانهيار أمام اليابان في مواجهة المغرب

قال رودري هرنانديز، اليوم الأحد، إن إسبانيا تعلمت دروسا من الخسارة 2-1 أمام اليابان التي كادت أن تؤدي لخروجها من كأس العالم، وتدرك أنه لا يمكنها تحمل الأخطاء نفسها أمام المغرب.

وخسرت إسبانيا 2-1 أمام اليابان في المباراة الأخيرة بالمجموعة الخامسة بعد أن سجل المنتخب الآسيوي هدفين متتاليين تسببا في احتلال الفريق الإسباني المركز الثاني بالمجموعة، وكان هناك ثلاث دقائق احتل فيها الفريق المركز الثالث بعد تقدم كوستاريكا 2-1 على ألمانيا.

وفي النهاية أسدت ألمانيا معروفا لإسبانيا بفوزها على كوستاريكا 4-2، لكن رودري اعترف بأن تلك الدقائق الثلاث الصعبة أدت إلى تعقيد مباراتهم بشكل غير ضروري قبل حسم التأهل إلى دور الستة عشر.

وقال رودري للصحفيين قبل مباراة بعد غد الثلاثاء، أمام المغرب الذي تصدر المجموعة السادسة بشكل مفاجئ "الآن تبدأ منافسة جديدة. هناك دائما تحليلات حول ما يمكننا تطويره، حتى بعد المباريات التي لعبنا فيها بشكل جيد.

"في المباراة الأخيرة، لم يكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها لأنه كان انهيارا لمدة عشر دقائق وهذا ما يتعين علينا عدم تكراره والتعامل معه بشكل أفضل. لقد تم تحذيرنا من أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى.

"المدرب كان واضحا، اللاعبون تحملوا المسؤولية ونحن نتدرب بسعادة نريد التأهل لدور الثمانية وندرك إمكانية تحقيق ذلك".