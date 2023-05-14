تشخيص إصابة إدواردو كامافينغا (فيديو)

تعرض إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مواجهة خيتافي، مساء السبت، في الجولة الـ34 للدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 82 تدخلا قويا من لاعب خيتافي على قدم كامافينغا، حيث ظهرت واضحة أنها تعرضت لالتواء قوي، ليخرج على إثرها اللاعب من الملعب ويضع الثلج على ركبته، حيث بدت أنها الأكثر تأثرا بالإصابة.