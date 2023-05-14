تشخيص إصابة إدواردو كامافينغا (فيديو)
تعرض إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مواجهة خيتافي، مساء السبت، في الجولة الـ34 للدوري الإسباني.
وشهدت الدقيقة 82 تدخلا قويا من لاعب خيتافي على قدم كامافينغا، حيث ظهرت واضحة أنها تعرضت لالتواء قوي، ليخرج على إثرها اللاعب من الملعب ويضع الثلج على ركبته، حيث بدت أنها الأكثر تأثرا بالإصابة.
وأشارت إذاعة "كوبي" إلى أن "كامافينغا يُعاني من آلام في ركبته اليسرى".
فيما قالت قناة "بي إن سبورتس" إن "إصابة كامافينغا يُمكن أن تكون قريبة من التواء في الأربطة".
وينتظر ريال مدريد مواجهة مهمة ضد مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
من جانبه، قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب المباراة عن إصابة كامافينغا: "لا توجد مشكلة في الأربطة، الجميع سيكون جاهزا لمباراة الأربعاء".
وأضاف: "كامافينغا تعرض لمجرد ضربة، فهو يبلغ من العمر 20 عامًا، سيتعافى سريعا".
وحقق إدواردو كامافينغا 6 بطولات مختلفة مع ريال مدريد على مدار موسمين، قابلة للزيادة إلى 7 هذا الموسم، حال توج فريق العاصمة بلقب دوري أبطال أوروبا.
واقتنص ريال مدريد فوزا ثمينا بهدف دون رد، خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الليغا، في "سانتياغو برنابيو".
وسجل لريال مدريد ماركو أسينسيو في الدقيقة 70.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر.