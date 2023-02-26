كم تحصد شاكيرا من أغانيها الأخيرة التي هاجمت فيها بيكيه؟

لجأت المطربة الكولومبية شاكيرا إلى إطلاق أغان تهاجم فيها صديقها السابق جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، لكن في الوقت ذاته حققت الكثير من الأرباح المالية نتيجة هذه الأغاني.

وقد أثبتت المطربة البالغ عمرها 46 عامًا أن الانتقام الموسيقي من صديقها السابق أكثر ربحية، إذ كانت أحدث أغانيها "TQG"، بالتعاون مع Karol G.

وجاءت كلمات الأغنية بتلميحات تواصل شاكيرا من خلالها الحديث عن علاقتها السابقة مع بيكيه، وتحمل الأغنية كلمات عن الألم الذي تشعر به عند رؤيته مع حبيبته الجديدة، وعبرت شاكيرا أنها لا تزال متأثرة بانفصالها عن بيكيه، بعد علاقة استمرت لمدة 12 عامًا.