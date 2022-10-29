اعتقال فرنسي متهم بالسطو على منزل كريم بنزيما في مدريد

قالت صحيفة "ماركا"، اليوم السبت، إن الشرطة ألقت القبض على الجاني المزعوم بقيامه بالسطو على منزل النجم الفرنسي كريم بنزيما في مدريد، في 22 يناير الماضي.

ووفقا للصحيفة، فقد استغل الشخص مباراة ريال مدريد وإلتشي على ملعب سانتياغو برنابيو للهجوم على منزل بنزيما، حيث لا يزال التحقيق مفتوحًا ولم يتم استبعاد اعتقالات جديدة.

وأضافت أن الجاني المزعوم هو مواطن فرنسي من مواليد عام 2000 وليس له سجل إجرامي في إسبانيا.

وكان المعتقل قد تم تحديد موقعه، فجر يوم الخميس، حيث تم القبض عليه باعتباره الجاني المزعوم للسطو بالقوة.

وبعد مروره تحت تصرف السلطة القضائية صدر قرار بدخوله السجن.

وبدأ التحقيق في الحادث في 23 يناير عندما تلقت الشرطة شكوى بشأن عملية سطو بالقوة حدثت في منزل بنزيما في مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن الجناة الذين دخلوا المنزل طرحوا الآثار ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة أرضا.

شكوك حول بنزيما

وقالت صحيفة "أس" إن بنزيما لم يشارك هو ولا البرازيلي رودريغو في تدريب ريال مدريد، اليوم السبت، في الجلسة الأخيرة قبل أن يستقبل جيرونا في سانتياغو برنابيو.

وأفادت الصحيفة بأن المهاجم الفرنسي يتعافى من إصابته بإرهاق عضلي ولن يتم المخاطرة به، وغاب بنزيما عن المشاركة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

أما البرازيلي رودريغو فقد عاش ليلة سيئة بسبب اضطراب في المعدة وكان يتقيأ باستمرار.

وذهب إلى رودريغو فالديبيباس (مدينة ريال مدريد الرياضية) ليقيم الطاقم الطبي وضعه، ولم يتم استبعاده من التواجد أمام جيرونا، لكن مشاركته غدا الأحد ليست واضحة أيضًا.

وسجل بنزيما 6 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد، حيث لعب 928 دقيقة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا، الأحد، في الليغا ثم سيلعب مع سلتيك، وبعد ذلك سيلاقي ريال مدريد منافسيه رايو فاليكانو وقادش في الليغا قبل فترة التوقف الدولي بسبب كأس العالم 2022 في قطر.