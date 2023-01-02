103 لاعبين في الدوري الإسباني يدخلون الفترة الحرة من عقودهم
بدأ سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإسباني في الـ1 من يناير الحالي ومعه دخل عدة لاعبين الفترة الحرة من عقودهم التي تنتهي صيف 2023، وبإمكانهم التفاوض مع فرق جديدة، حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن العدد الإجمالي للاعبين الذين يدخلون الفترة الحرة من عقودهم مع أندية الدوري الإسباني يبلغ 103 لاعبين وهي نسبة تفوق بقليل 20% من اللاعبين الموجودين في الأندية الإسبانية.
ويتصدر فريق إلتشي القائمة بـ9 لاعبين، ثم رايو فاليكانو بـ8 لاعبين، ثم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وبلد الوليد وجيرونا وقادش بـ7 لاعبين، ولا يوجد نادٍ في الدوري الإسباني لا يملك لاعبًا ينتهي عقده صيف 2023، وحده إشبيلية يملك لاعبًا واحدًا في القائمة.
ومن أبرز اللاعبين في القائمة: الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022، وزملاؤه في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والإسبانيون ماركو أسينسيو، وناتشو، وداني سيبايوس، وفي برشلونة القائدان سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو روبرتو، والهولندي ممفيس ديباي، والظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو.
وتسابق بعض الأندية الزمن لتجديد عقود لاعبين تنتهي الصيف المقبل وتجنب رحيلهم مجانا، بينما مصير عدة لاعبين في يد أنديتهم أو يملكون القرار، حيث تلقوا عروضا للتجديد كحال بنزيما والألماني توني كروس في ريال مدريد، والإسباني سيرجيو بوسكيتس في برشلونة.
ويعتبر كريم بنزيما، رغم بلوغه 35 عاما، الأعلى قيمة سوقية ضمن اللاعبين الـ103، وتبلغ قيمته 35 مليون يورو، متبوعا بماركو أسينسيو بـ25 مليون يورو، وتوني كروس وممفيس ديباي بـ20 مليون يورو.