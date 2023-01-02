103 لاعبين في الدوري الإسباني يدخلون الفترة الحرة من عقودهم

بدأ سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإسباني في الـ1 من يناير الحالي ومعه دخل عدة لاعبين الفترة الحرة من عقودهم التي تنتهي صيف 2023، وبإمكانهم التفاوض مع فرق جديدة، حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن العدد الإجمالي للاعبين الذين يدخلون الفترة الحرة من عقودهم مع أندية الدوري الإسباني يبلغ 103 لاعبين وهي نسبة تفوق بقليل 20% من اللاعبين الموجودين في الأندية الإسبانية.

ويتصدر فريق إلتشي القائمة بـ9 لاعبين، ثم رايو فاليكانو بـ8 لاعبين، ثم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وبلد الوليد وجيرونا وقادش بـ7 لاعبين، ولا يوجد نادٍ في الدوري الإسباني لا يملك لاعبًا ينتهي عقده صيف 2023، وحده إشبيلية يملك لاعبًا واحدًا في القائمة.