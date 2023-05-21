رافينيا ينفذ وعده ويسير على ركبتيه في "كامب نو" احتفالا بتتويج برشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)

نفذ رافينيا، نجم برشلونة، وعده الذي قطعه لجمهور فريقه مع بداية الموسم بالسير على ركبتيه في ملعب "كامب نو" عقب تتويج البارسا بلقب الدوري الإسباني.

وتعهد رافينيا بتكرار احتفاله في الموسم الماضي، الذي قام به بعد أن ضمن فريقه السابق ليدز يونايتد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قام بالزحف على ركبتيه بطول ملعب الفريق.

وانضم رافينيا إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنصرم قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، بعد صراع قوي على ضمه بين "البلوغرانا" وتشيلسي.