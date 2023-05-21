رافينيا ينفذ وعده ويسير على ركبتيه في "كامب نو" احتفالا بتتويج برشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)
نفذ رافينيا، نجم برشلونة، وعده الذي قطعه لجمهور فريقه مع بداية الموسم بالسير على ركبتيه في ملعب "كامب نو" عقب تتويج البارسا بلقب الدوري الإسباني.
وتعهد رافينيا بتكرار احتفاله في الموسم الماضي، الذي قام به بعد أن ضمن فريقه السابق ليدز يونايتد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قام بالزحف على ركبتيه بطول ملعب الفريق.
وانضم رافينيا إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنصرم قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، بعد صراع قوي على ضمه بين "البلوغرانا" وتشيلسي.
وتسلم برشلونة كأس الدوري الإسباني لهذا الموسم، مساء أمس السبت، عقب مواجهة ريال سوسيداد، حيث احتفل لاعبو الفريق الكتالوني مع جماهيرهم على ملعب "كامب نو" باللقب.
وتم تداول فيديو للنجم البرازيلي وهو يزحف على ركبتيه في الملعب تنفيذا للوعد الذي قطعه.
وقبل المباراة احتفل رافينيا بحصول البلوغرانا على لقب الدوري الإسباني بصبغ شعره بألوان الفريق الكتالوني.
وقال رافينيا في تصريحاته عقب المباراة: "أريد أن أبقى هنا لسنوات طويلة".
وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم حسابيًا بعد فوزه في الجولة الماضية خارج أرضه على الجار إسبانيول بنتيجة 4-2.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، متقدما بفارق 14 نقطة على ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، لكن "الميرنغي" لن يمكنه تعويض هذا الفارق في مبارياته الأربع المتبقية.
واحتفل برشلونة بالكأس في أجواء رائعة عقب مباراة ريال سوسيداد، وهي أول مباراة على ملعبه في المسابقة بعد الحسم.