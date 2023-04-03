تقرير: تيباس قدم أدلة خاطئة ضد برشلونة للمدعي العام في قضية نيغريرا
كشفت تقارير صحفية أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قدم تقريرًا خاطئًا للمدعي العام الإسباني محاولًا إدانة نادي برشلونة في قضية نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية وجود مديونيات مالية ضخمة مدفوعة من نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، خوسيه نيغريرا، من أجل الحصول على قرارات تحكيمية لصالح "البلوغرانا".
وأعلنت النيابة العامة في إسبانيا، توجيه اتهام رسمي لنادي برشلونة فيما يتعلق بالأمور المذكورة.
واكتفى رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بالإدلاء بتصريحات نارية هجومية للرد على تلك الاتهامات.
وعنونت صحيفة "La Vanguardia" في صدر تحقيقها، قائلة: "تيباس قدَّم أدلة كاذبة للادعاء لإدانة برشلونة"، موضحة أنه قام بمراسلة المدعي العام، إذ قام بتوريط الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
وأوضحت الصحيفة: "تم العثور على وثيقة قديمة معنونة بـ(سري للغاية) في منزل جوسيب كونتريراس، الإداري السابق في نادي برشلونة، مدون بها أسماء عدة أشخاص جاءوا كالآتي: (المحامي رومان، روسيل، جوسيب وماريا)، ومكتوب بها لا تفتح إلا بعد وفاتي، حيث ادعى تيباس أنها أسماء إداريين في البارسا".
وأردف التقرير: "تيباس قال في بلاغه إن الورقة تعود إلى الثلاثي رومان غوميز بونتي، مسؤول الخدمات القانونية في برشلونة سابقًا، وساندرو روسيل، الرئيس الأسبق، وجوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق".
ولكن الصحيفة، أكدت أن التحقيقات أوضحت أن "الوثيقة كُتبت بين عامي 1980-1990 قبل علاقة البارسا بنيغريرا وأنها تخص عائلة كونتريراس في حال وفاته، وأن المذكورين لا علاقة لهم بالنادي، بل هم: إيميليانو رومان، محامي عائلة كونتريراس، ورامون روسيل، محاسب شركته، وجوسيب ماريا، مدير حساباته في أحد البنوك".
وشددت الصحيفة على أن "الورقة لم تكن لها أي علاقة برؤساء برشلونة السابقين كما إن المدعي العام تجاهلها".
فيما دافع تيباس عن نفسه، قائلًا: "لم أتهم أي شخص، قدمت ما أعرفه بكل موضوعية فقط".
وأضاف: "نحن فقط اعتبرنا أن هذه الأسماء تتطابق مع أسماء مسؤولي برشلونة، لأنه لا يمكن تجاهل حقيقة تشابهها، لكن لم نوجه أي اتهام مباشر، فقط قدمنا ما نعرفه بكل موضوعية فقط ضمن عدة ملفات ووثائق أخرى للمدعي العام في التحقيق".
وكان تيباس، وصف سابقًا "قضية نيغريرا" بأنها أسوأ شيء حدث لكرة القدم الإسبانية، مطالبًا لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، بتنكيس علم برشلونة، والمساعدة في التحقيقات قدر الإمكان.