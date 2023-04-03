تقرير: تيباس قدم أدلة خاطئة ضد برشلونة للمدعي العام في قضية نيغريرا

كشفت تقارير صحفية أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قدم تقريرًا خاطئًا للمدعي العام الإسباني محاولًا إدانة نادي برشلونة في قضية نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية وجود مديونيات مالية ضخمة مدفوعة من نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، خوسيه نيغريرا، من أجل الحصول على قرارات تحكيمية لصالح "البلوغرانا".

وأعلنت النيابة العامة في إسبانيا، توجيه اتهام رسمي لنادي برشلونة فيما يتعلق بالأمور المذكورة.

واكتفى رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بالإدلاء بتصريحات نارية هجومية للرد على تلك الاتهامات.