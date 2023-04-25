فينيسيوس يرد على هتافات جماهير جيرونا بالإشارة لشعار أبطال العالم (فيديو)

واشتعل حماس جماهير جيرونا ضد اللاعب البرازيلي، حيث أشار برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير إلى أن اللاعب تلقى إهانات من الجمهور.

ولكن فينيسيوس رفض أن يترك الأمور تمر هكذا، وقام بالإشارة إلى شعار أبطال كأس العالم للأندية، الذي يجمل الميرنغي لقبه.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 65 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

وخاض ريال مدريد 30 مباراة أمام جيرونا في جميع المسابقات حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل في 5 وخسر في 5 أخرى.