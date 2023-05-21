ميسي يبدي إعجابه باحتفالات جوردي ألبا وبوسكيتس وتشافي بالتتويج بلقب الليغا
أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إعجابه باحتفالات فريقه السابق برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، الذي حصده البلوغرانا للمرة الـ27 في تاريخه.
واحتفل لاعبو برشلونة، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الخسارة بنتيجة 1-2 خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني في معقل البلوغرانا باستاد كامب نو.
وتسلم سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، كأس الدوري الإسباني في حضور لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورئيس برشلونة خوان لابورتا.
ونشر جوردي ألبا وبوسكيتس بالإضافة إلى تشافي هيرنانديز صورا عبر حساباتهم الرسمية على منصة "إنستغرام" خلال احتفالهم باللقب، ليبدي ميسي إعجابه بمنشوراتهم، ليزيد الجدل بشأن قرب عودته للفريق في الميركاتو المقبل.
وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو المُقبل، ويبرز برشلونة كوجهةٍ مُحتملة أكثر من غيرها لبطل العالم.
وقال رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، عقب احتفالات الأمس، في تصريحات صحفية عن إمكانية عودة ليونيل: "أريد عودة ميسي، وذلك بالنظر لكل شيءٍ منحه للنادي، ونظراً للعلاقة التي كانت لدينا دائماً”.
وأضاف: "القصص الجميلة بحاجة أن تنتهي نهايات جيدة، سنكون جميعاً سُعداء إذا قرر ميسي العودة".
وكان ميسي قد مثل ألوان برشلونة في الفترة بين 2005 و2021، ولعب خلال تلك الفترة 778 مباراة في كافة المسابقات بقميص البلوغرانا، سجل فيها 672 هدفاً، وصنع 303 أهدافٍ لزملائه.