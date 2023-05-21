ميسي يبدي إعجابه باحتفالات جوردي ألبا وبوسكيتس وتشافي بالتتويج بلقب الليغا

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إعجابه باحتفالات فريقه السابق برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، الذي حصده البلوغرانا للمرة الـ27 في تاريخه.

واحتفل لاعبو برشلونة، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الخسارة بنتيجة 1-2 خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني في معقل البلوغرانا باستاد كامب نو.

وتسلم سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، كأس الدوري الإسباني في حضور لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورئيس برشلونة خوان لابورتا.