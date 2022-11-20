ما سبب ظهور فتيات بملابس عربية في تدريبات منتخب إسبانيا (صور)

شارك المنتخب الإسباني في مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فعالية المشاركة المجتمعية خلال كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق يوم الأحد.

وشارك نجوم أبطال العالم 2010 في جنوب أفريقيا بعض الفعاليات مع المتطوعين خلال تدريب الفريق يوم السبت على ملعب جامعة قطر، حيث لعب نجوم "لا روخا" مع فتيات وشبان المبادرة وعلى رأسهم ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا.

وظهر في التدريبات فتيات بملابس عربية بجانب نجوم المنتخب الإسباني.

ويحرص الفيفا على مشاركة جميع المنتخبات الموجودة في قطر للمشاركة في كأس العالم على إقامة حدث للمبادرة المجتمعية مع شباب وفتيات البلد المضيف.

وقد التقط الفريق الإسباني بعض الصور التذكارية مع أعضاء المبادرة المجتمعية عقب نهاية الفعالية بمشاركة شابات قطريات من المتطوعات للمشاركة في المونديال.

وأجرى المنتخب الإنجليزي وكذلك الكوري الجنوبي فعالية مماثلة خلال اليومين الماضيين على هامش تدريباتهما استعدادا لانطلاق البطولة.