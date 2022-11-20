ما سبب ظهور فتيات بملابس عربية في تدريبات منتخب إسبانيا (صور)
شارك المنتخب الإسباني في مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فعالية المشاركة المجتمعية خلال كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق يوم الأحد.
وشارك نجوم أبطال العالم 2010 في جنوب أفريقيا بعض الفعاليات مع المتطوعين خلال تدريب الفريق يوم السبت على ملعب جامعة قطر، حيث لعب نجوم "لا روخا" مع فتيات وشبان المبادرة وعلى رأسهم ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا.
وظهر في التدريبات فتيات بملابس عربية بجانب نجوم المنتخب الإسباني.
ويحرص الفيفا على مشاركة جميع المنتخبات الموجودة في قطر للمشاركة في كأس العالم على إقامة حدث للمبادرة المجتمعية مع شباب وفتيات البلد المضيف.
وقد التقط الفريق الإسباني بعض الصور التذكارية مع أعضاء المبادرة المجتمعية عقب نهاية الفعالية بمشاركة شابات قطريات من المتطوعات للمشاركة في المونديال.
وأجرى المنتخب الإنجليزي وكذلك الكوري الجنوبي فعالية مماثلة خلال اليومين الماضيين على هامش تدريباتهما استعدادا لانطلاق البطولة.
وتنطلق كأس العالم الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط يوم الأحد بالمباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة والإكوادور، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا السنغال وهولندا.
وانضم أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة للتشكيلة الإسبانية بعد استبعاد الظهير الأيسر خوسيه غايا عقب تعرضه لإصابة بالكاحل خلال مران في عمان يوم الأربعاء الماضي.
وفازت إسبانيا 3-1 على الأردن وديا يوم الخميس الماضي قبل ستة أيام من افتتاح مشوارها بكأس العالم بمواجهة كوستاريكا، ثم تلتقي مع ألمانيا واليابان ضمن المجموعة الخامسة.
وهيمنت إسبانيا على اللعبة بفوزها بلقبي يورو 2008 و2012 وبينهما التتويج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، لكنها ودعت نسخة كأس العالم 2014 في البرازيل من دور المجموعات ثم خرجت من دور الستة عشر بعدها بأربعة أعوام في روسيا 2018.
وتخوض إسبانيا غمار البطولة وفرصتها كبيرة نسبيا في الفوز باللقب، رغم أن البرازيل والأرجنتين وفرنسا أبرز المرشحين للتتويج في قطر.