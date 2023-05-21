بوسكيتس يكشف حقيقة ارتباط مستقبله بمصير ميسي
رد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، على التقارير التي تحدثت عن ارتباط مستقبله في الموسم المقبل، عقب الرحيل عن النادي الكتالوني، بمصير الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الذي تردد أنهما اتفقا على الانتقال للدوري السعودي.
وكان نادي برشلونة الإسباني، أعلن بشكل رسمي رحيل سيرجيو بوسكيتس بعد رحلة استمرت 15 عامًا داخل صفوف الفريق الكتالوني.
وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في الـ30 من يونيو المقبل.
وقال بوسكيتس، في لقاء عبر قناة الصحفي الشهير "جيرارد روميرو"، عقب تتويج برشلونة بلقب الليغا: "الكل يريد أن يلعب مع ليونيل ميسي.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به".
وأضاف قائد برشلونة: "كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة".
ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع بوسكيتس، حيث كان قائد برشلونة الحالي، من بين اللاعبين الذين ظلوا على تواصل مع النجم الأرجنتيني بعد رحيله، كذلك فإن ميسي خلال زيارته الأخيرة لبرشلونة، حرص على لقاء بوسكيتس، وكذلك جوردي ألبا.
وأوضحت تقارير سابقة أن وكيل بوسكيتس سيناقش 3 عروض مقدمة من أندية الهلال والنصر والشباب.
وجاء ذلك في الوقت الذي ربطت فيه التقارير ميسي بقرب بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان أيضًا في الشهر المقبل، ولم يعلن عن وجهته الجديدة حتى الآن.
وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشرة، ولم يغادره من وقتها.
وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 9 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.