بوسكيتس يكشف حقيقة ارتباط مستقبله بمصير ميسي

رد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، على التقارير التي تحدثت عن ارتباط مستقبله في الموسم المقبل، عقب الرحيل عن النادي الكتالوني، بمصير الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الذي تردد أنهما اتفقا على الانتقال للدوري السعودي.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أعلن بشكل رسمي رحيل سيرجيو بوسكيتس بعد رحلة استمرت 15 عامًا داخل صفوف الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في الـ30 من يونيو المقبل.

وقال بوسكيتس، في لقاء عبر قناة الصحفي الشهير "جيرارد روميرو"، عقب تتويج برشلونة بلقب الليغا: "الكل يريد أن يلعب مع ليونيل ميسي.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به".

وأضاف قائد برشلونة: "كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة".