تقرير: برشلونة يضع سعرا محددا من أجل الاستغناء عن كيسيه
كشفت صحيفة "سبورت"، أن نادي برشلونة وضع سعرا محددا من أجل الاستغناء عن لاعبه الإيفواري فرانك كيسيه، في ميركاتو الصيف الحالي.
ويسعى برشلونة للاستغناء عن عدة لاعبين الفترة المقبلة من أجل تخفيض قيمة الأجور بالفريق، ويأتي كيسيه ضمن قائمة الراحلين هذا الصيف، إلى جانب الثنائي أنسو فاتي وفيران توريس.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، اليوم السبت، في تقرير لها، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا اشترطت الحصول على 35 مليون يورو، للسماح برحيل كيسيه.
وأضافت أنه على الرغم من كثرة الأندية المهتمة بضم اللاعب الإيفواري، إلا أن برشلونة لن يسمح برحيله بأقل من المبلغ المحدد.
وأضاف التقرير: "حال عدم تلقي البلوغرانا أي عروض بقيمة 35 مليون يورو، فإن برشلونة سيحتفظ باللاعب بين صفوفه، خاصة مع عدم امتلاكه أي لاعب بنفس خصائص النجم الإيفواري".
ويعتبر إنتر ميلان من أكثر الراغبين في ضم كيسيه، لكنه يسعى لمبادلته بمارسيلو بروزوفيتش.
كما تسعى عدة أندية إنجليزية لضم النجم الإيفواري، وينتظر برشلونة تلقي العروض الرسمية بالقيمة المحددة.
وانضم كيسيه إلى برشلونة في صفقة انتقال حر العام الماضي، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق ميلان الإيطالي.
يذكر أن عقد كيسيه مع برشلونة سينتهي صيف عام 2026، وشارك اللاعب هذا الموسم في 43 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.