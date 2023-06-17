تقرير: برشلونة يضع سعرا محددا من أجل الاستغناء عن كيسيه

كشفت صحيفة "سبورت"، أن نادي برشلونة وضع سعرا محددا من أجل الاستغناء عن لاعبه الإيفواري فرانك كيسيه، في ميركاتو الصيف الحالي.

ويسعى برشلونة للاستغناء عن عدة لاعبين الفترة المقبلة من أجل تخفيض قيمة الأجور بالفريق، ويأتي كيسيه ضمن قائمة الراحلين هذا الصيف، إلى جانب الثنائي أنسو فاتي وفيران توريس.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، اليوم السبت، في تقرير لها، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا اشترطت الحصول على 35 مليون يورو، للسماح برحيل كيسيه.