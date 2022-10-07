ريال مدريد يضع الأولوية للتعاقد مع بيلينغهام وإندريك قبل مبابي وهالاند

أفادت صحيفة "سبورت" بأن الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بروسيا دورتموند وإندريك مهاجم بالميراس يتصدران قائمة أولويات ريال مدريد، متقدمين على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

وعلق فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، آمالاً كبيرة على ضم مبابي وهالاند، لكن الأول جدد عقده مع باريس سان جيرمان لثلاثة مواسم والثاني انتقل إلى مانشستر سيتي بعقد حتى 2027.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، يدرك قادة مدريد أن المعركة من أجل بيلينغهام ستكون صعبة؛ لأن الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز تريد إعادته إلى وطنه، في حين أن على ريال مدريد التغلب على منافسه التقليدي برشلونة في صفقة إندريك.

وفي عمر 16عامًا، وقع المهاجم البرازيلي إندريك عقدًا مع بالميراس حتى عام 2025، بينما يحافظ ريال مدريد على اتصال مع بيئة بيلينغهام ويتابع تطوره عن كثب.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة ريال مدريد هي بذل قصارى جهده من أجل إندريك إذا حافظ على تقدمه، ويمتلك الميرنغي المال للتعامل مع إندريك وبيلينغهام.

وأشارت إلى أن حالة مبابي مشروطة بما حدث الصيف الماضي، فصفقة الفرنسي متوقفة في الوقت الحالي، على الرغم من أن الباب ما زال مفتوحًا طالما أنه هو الذي سيتخذ الخطوة الأولى، في حبن أن ريال مدريد لن يحرك ساكنا للتعاقد معه.

لكن، وبحسب "سبورت"، فإنه إذا استمرت شخصية مبابي الأنانية في النمو، كما يظهر في باريس سان جيرمان، حيث لا يزال يعاني من المشاكل، فإن نادي مدريد سيغلق الباب بالتأكيد عليه.