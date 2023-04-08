سبورت: برشلونة يستهدف بيع 3 لاعبين بارزين في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ التخطيط للموسم المقبل، حيث سيكون ملزمًا بإجراء عملية تغيير فورية وعرض عدة لاعبين للبيع.

ويمر النادي الإسباني بأزمة مالية، ويسعى إلى موازنة اللعب المالي النظيف، وتقليل سقف الرواتب حتى لا يقع في أزمة تسجيل اللاعبين.

ولكي يتعاقد برشلونة مع لاعبين متميزين، فإنه بحاجة أولًا للبيع، وسيستمع النادي إلى العروض المقدمة للعديد من لاعبيه، وسيكون القرار النهائي بيد تشافي مدرب الفريق وطاقمه الفني، والأولوية هي لرحيل من لديهم أقل دقائق من المشاركة.