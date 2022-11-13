لابورتا يتحدث عن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة.. وأسباب اعتزال بيكيه

رفض خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الخوض مجددا في مسألة إمكانية عودة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، إلى ملعب "كامب نو"، متحدثا في الوقت نفسه عن الأسباب وراء اعتزال جيرارد بيكيه.

ورحل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بسبب أزمات مالية وخلافات مع إدارة خوان لابورتا، لكن عقد اللاعب في فرنسا ينتهي في صيف العام المقبل.

وتحدثت تقارير صحفية في الفترة الماضية عن رفض ميسي العودة إلى برشلونة في ظل استمرار لابورتا كرئيس للنادي، بسبب دوره في رحيله.

وسجل ميسي 672 هدفاً مع برشلونة في 778 مباراة على مدار 17 عاما بقميص الفريق الأول ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي والدوري الإسباني.

وقال لابورتا عن إمكانية عودة ميسي، في تصريحات لصحيفة "سبورت"، يوم الأحد: "ميسي يعرف أن برشلونة بيته دائماً، لكن اسمحوا لي ألا أتحدث عنه، لأنه لاعب في فريق آخر وسندخل مرة أخرى في سلسلة من التصريحات والتصريحات المضادة التي لن تفيدنا، لا يسعني إلا أن أقول إن ميسي كان أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".