لابورتا يتحدث عن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة.. وأسباب اعتزال بيكيه
رفض خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الخوض مجددا في مسألة إمكانية عودة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، إلى ملعب "كامب نو"، متحدثا في الوقت نفسه عن الأسباب وراء اعتزال جيرارد بيكيه.
ورحل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بسبب أزمات مالية وخلافات مع إدارة خوان لابورتا، لكن عقد اللاعب في فرنسا ينتهي في صيف العام المقبل.
وتحدثت تقارير صحفية في الفترة الماضية عن رفض ميسي العودة إلى برشلونة في ظل استمرار لابورتا كرئيس للنادي، بسبب دوره في رحيله.
وسجل ميسي 672 هدفاً مع برشلونة في 778 مباراة على مدار 17 عاما بقميص الفريق الأول ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي والدوري الإسباني.
وقال لابورتا عن إمكانية عودة ميسي، في تصريحات لصحيفة "سبورت"، يوم الأحد: "ميسي يعرف أن برشلونة بيته دائماً، لكن اسمحوا لي ألا أتحدث عنه، لأنه لاعب في فريق آخر وسندخل مرة أخرى في سلسلة من التصريحات والتصريحات المضادة التي لن تفيدنا، لا يسعني إلا أن أقول إن ميسي كان أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".
بيكيه
وتطرق لابورتا للحديث عن بيكيه واعتزاله، وبسؤاله عما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع بيكيه لإنهاء العقد، أجاب: "نعم، وتم توقيعه بالفعل، دفع النادي له كل مستحقاته حتى آخر يوم لعب فيه.. تمكن بيكيه من توديع الكامب نو بشكل مناسب".
وتابع: "اعتزال بيكيه هو قرار رياضي بالتأكيد، لو كان جيرارد يتمتع بثقة المدرب ولعب كأساسي، فمن الواضح أنه لم يكن ليغادر، ولكنه قرر ما يريد القيام به ونحن من مجلس الإدارة نحترمه، تشافي كان صادقا جداً معه، منذ اللحظة الأولى أخبره أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي، وأنا أيضاً ناقشت وضعه معه".
دوري السوبر الأوروبي
كما تحدث لابورتا عن أزمة بطولة "دوري السوبر الأوروبي"، التي تجد معارضة كبيرة من "يويفا"، قائلا: "السوبرليغ يهدف لتحسين واستدامة كرة القدم بحيث تخرج الأندية من الأزمات التي ضربتها، ستكون بطولة مفتوحة تعتمد على الجدارة ولكن مع ضمانات وقواعد تسمح للأندية بالحصول على المزيد من الموارد".
وأوضح: "هناك مكافأة أولية مليار يورو للأندية المؤسسة، ويمكن الحصول على 300 مليون سنوياً. مفتاح المسابقة أن الأندية سيكون لها اليد العليا، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضا، لكن الأندية سيكون لها الأغلبية".
وعن وجود موعد محدد لبداية السوبرليغ، أشار: "في مارس المقبل سيصدر قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن القضية، وأعتقد أنه يمكن أن تبدأ البطولة بغضون موسمين".