أنشيلوتي يوضح سبب غياب بنزيما عن مباراة ريال مدريد وفاليكانو

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن أسباب غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، التي تجمع الفريقين، غدًا الإثنين.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كريم بنزيما لن يلعب غدا، شعر بعدم راحة في التدريبات، لذلك لا يستطيع أن يتواجد معنا، ولكن غيابه سمح لنا باستغلال جودة اللاعبين مثل فينيسيوس ورودريغو وفالفيردي.. لكننا سنحتاجه بعد كأس العالم".

وكان ريال مدريد قد فاز الأربعاء الماضي على سيلتك بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك حينها بنزيما منذ الدقيقة 63، عندما دخل بدلًا من فينيسيوس جونيور، لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وتابع: "رودريغو تطور كمهاجم، وليس كجناح، لأنه قوي جدًا في المساحات الضيقة، ورونالدو الظاهرة لم يحالفه الحظ الذي يحظى به رودريغو الآن، ولم يكن ريال مدريد قويا في ذلك الوقت كما هو الحال الآن في دوري الأبطال".

وعن إيدين هازارد، وسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، أشار: "هناك العديد من اللاعبين في الفريق والتنافس كبير، وعليه أن ينافس بقوة".

وعن اعتزال جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، قال أنشيلوتي: "لقد كان أحد أقوى المدافعين الذين شاهدتهم في حياتي، لقد قرر التوقف وليس من السهل القول إنك تفعل ذلك، لقد اتخذ قرارا قويا في حياته".

وعن قرعة دوري أبطال أوروبا، قال: "سيكون منافسا صعبا بالتأكيد، يمكننا أن نلعب ضد باريس سان جيرمان وليفربول وميلان وإنتر، المنافسون أقوياء للغاية، ما يهمنا هو مباراة رايو وليس القرعة".