آس: أرقام مقلقة تكشف أزمة ريال مدريد في خط الدفاع

ركزت صحيفة "آس" على أزمة ريال مدريد بعد الهزيمة أمام فياريال (2-1)، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، أمس السبت، وفقدان فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني، وأكدت أن الأزمة في دفاع الفريق الذي لا يعمل.

وبعد 16 جولة تلقى ريال مدريد 16 هدفًا بمعدل بلغ هدفا واحدا في كل مباراة، ولم يحافظ على نظافة مرماه سوى في 3 مباريات في الموسم الحالي، وفشل في المحافظة على نظافة مرماه للمباراة الثالثة على التوالي بعد الفوز على بلد الوليد 2-0 في الدوري الإسباني، وعلى كاسيرينيو 1-0 في كأس ملك إسبانيا.

وفي الدوري الإسباني، ورغم احتلال النادي الملكي المركز الثاني في الترتيب العام بفارق الأهداف خلف المتصدر برشلونة، فإنه يحتل المركز الثامن في ترتيب دفاع أندية الدوري الإسباني، حيث يوجد 13 فريقًا في الليغا خرجت بشباك نظيفة أكثر من ريال مدريد هذا الموسم.