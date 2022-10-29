نيمار يعلق على إسقاط تهم الاحتيال والفساد عنه

أصدر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بيانا بعد إسقاط القضاء الإسباني عنه تهم الاحتيال والفساد في قضية صفقة انتقاله لبرشلونة صيف 2013، وأكد من خلاله أن حكم القضاء يتوافق مع حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي.

وجاء في بيان النجم البرازيلي: "يوم الجمعة 28 أكتوبر أعلن مكتب المدعي العام الإسباني سحب جميع التهم الموجهة إلى نيمار جونيور ووالديه، نيمار ونادين، وشركة "N&NConsultoria".

واستندت التهمة الأولية حصريًا إلى مجموعة "دي أي إس" بعد إفادات جميع الأطراف المعنية من الشهود والمختصين، قام مكتب المدعي العام، بناءً على الأدلة، بإسقاط جميع التهم نهائيا، وإصدار حكم نهائي في الموضوع، وبالتالي، يواصل القضاء الإسباني نفس الاستنتاج الذي توصل إليه الفيفا بالفعل.

ومحكمة التحكيم للرياضة (TAS)، من أعلى هيئات كرة القدم، وقد عبرت بالفعل واعترفت بشرعية الانتقال، في قرار نهائي، وحكم نهائي".

كما أكد البيان أنه بعد ما يقرب من عشر سنوات على صفقة الانتقال وكل محاولة تشهير منحازة وإهمال من قبل متهمين، تسببت في إلحاق ضرر لا حصر له بسمعة اللاعب، تم إغلاق القضية أخيرًا

واستفاد أيضا من إسقاط التهم والدا النجم البرازيلي وهما المكلفان بأعماله التجارية والرياضية، ورؤساء برشلونة السابقون ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

وكانت شركة دي أي إس تطالب بتعويضات تصل إلى 149 مليون يورو، كما طالب الادعاء الإسباني سابقا بسجن نيمار سنتين وغرامة تصل إلى 10 ملايين يورو، وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 5 سنوات وغرامة تبلغ 8،4 مليون يورو على نادي برشلونة.

وكانت شركة "دي أي إس" تملك 40% من حقوق البرازيلي نيمار حين كان لاعبا في سانتوس، ورفعت الدعوى القضائية بناء على معلومات كشفت عن كون الصفقة كلفت برشلونة رقما أعلى مما أعلن عنه رسميا ويبلغ حوالي 57 مليون يورو.