فلورنتينو بيريز يحسم موقف أنشيلوتي من الاستمرار في قيادة ريال مدريد
حرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على الرد على التقارير التي خرجت الفترة الماضية بشأن أنباء رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل.
وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس الملك، للمرة الـ20 في تاريخه، بالفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا مساء أمس السبت.
وقال بيريز في تصريحات إعلامية إثر تتويج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، مساء السبت: "نحن سعداء جدًّا بأنشيلوتي.. لا أريد أن أسمع عن ذلك (ارتباطه بالبرازيل)، ويوجد عام متبق في عقده".
وارتبط اسم أنشيلوتي في الأشهر الأخيرة بتولي تدريب المنتخب البرازيلي، إذ يُعد المرشح المفضل للاتحاد البرازيلي.
كما تطرَّق بيريز للحديث عن النجم البرايزيلي فينيسيوس جونيور، وأزماته الفترة الماضية مع التحكيم، قائلًا: "فينيسيوس في مركزه هو الأفضل في العالم، إنهم يرتكبون الكثير من الأخطاء ضده وهو الشخص الذي يحصل على البطاقة، لا أفهم ذلك. يجب حماية اللاعبين".
كما انتقد رئيس ريال مدريد جدولة المباريات، مشددًا: "سنلعب يوم الثلاثاء المقبل ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ليس لدينا وقت للراحة، لا أعرف من يقوم بوضع الجداول وتحديد المواعيد، لكن عليهم إعادة النظر بها".
ويستقبل ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.