فلورنتينو بيريز يحسم موقف أنشيلوتي من الاستمرار في قيادة ريال مدريد

حرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على الرد على التقارير التي خرجت الفترة الماضية بشأن أنباء رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل.

وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس الملك، للمرة الـ20 في تاريخه، بالفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا مساء أمس السبت.

وقال بيريز في تصريحات إعلامية إثر تتويج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، مساء السبت: "نحن سعداء جدًّا بأنشيلوتي.. لا أريد أن أسمع عن ذلك (ارتباطه بالبرازيل)، ويوجد عام متبق في عقده".