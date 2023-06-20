ماركا: ريال مدريد قد يحتفظ بالقميص رقم 9 من أجل مبابي

وأضافت: "من المحتمل أن يبقى القميص رقم (9) في الخزانة حتى يصل كيليان مبابي في غضون عام".

وتابعت الصحيفة: "إذا لم يذهب ريال مدريد من أجل مبابي والتفاوض مع باريس سان جيرمان، فمن المحتمل أن الرقم 9 يبقى دون أن يرتديه أي لاعب هذا الموسم، حتى يصل كيليان العام المقبل".

وأوضحت: "هاري كين هو خيار مفضل لدى أنشيلوتي ويرغب في الرحيل عن توتنهام، لكن يبدو أن ريال مدريد يستبعد هذا الخيار".