ماركا: ريال مدريد قد يحتفظ بالقميص رقم 9 من أجل مبابي
ألمحت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن مسؤولي ريال مدريد ربما يحتفظون بالقميص رقم "9" هذا الموسم، حيث لن يقوم أحد بارتدائه بانتظار حسم صفقة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "لم يسبق في تاريخ ريال مدريد أن مر موسم دون لاعب يحمل الرقم 9".
وأضافت: "من المحتمل أن يبقى القميص رقم (9) في الخزانة حتى يصل كيليان مبابي في غضون عام".
وتابعت الصحيفة: "إذا لم يذهب ريال مدريد من أجل مبابي والتفاوض مع باريس سان جيرمان، فمن المحتمل أن الرقم 9 يبقى دون أن يرتديه أي لاعب هذا الموسم، حتى يصل كيليان العام المقبل".
وأوضحت: "هاري كين هو خيار مفضل لدى أنشيلوتي ويرغب في الرحيل عن توتنهام، لكن يبدو أن ريال مدريد يستبعد هذا الخيار".
وكان خوسيلو ماتو، الذي انتقل أخيراً لريال مدريد من إسبانيول على سبيل الإعارة، قد اختار ارتداء القميص رقم 14.
ويعد هذا قراراً مفاجئاً؛ نظراً لأنه برحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، أصبح القميص رقم 9 متاحاً، وهو نفس الرقم الذي اعتاد خوسيلو ارتداءه في فرقه السابقة.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، وهناك خيار التمديد لعام إضافي، لكن الفرنسي أبلغ ناديه بأنه لا يعتزم تفعيله.
وكان اللاعب الفرنسي على أعتاب الانتقال إلى بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي، خلال صيف 2022، قبل أن يتراجع مبابي في اللحظة الأخيرة ويختار البقاء في باريس وتجديد عقده.
وقال مبابي في تصريحات لشبكة "تيليفوت"، أخيرا: "الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث في غضون عام خاصة في نادٍ مثل باريس سان جيرمان".
وأصر قائد فرنسا أنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، قائلًا: "لن أقرر مستقبلي حتى عام 2024".
وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد صرّح مؤخرا بأنه سيتعاقد مع مبابي، مستدركا: "لكن الصفقة لن تتم هذا العام".