صحف رياضية: "الفرصة الذهبية لبرشلونة".. "مخلب أتلتيكو مدريد".. و"هروب نابولي"

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني 1-1 وكتبت: "أتلتيكو مدريد يقصي ريال مدريد".الصحيفة اهتمت بمباراة ألميريا والمتصدر برشلونة، وكتبت: "اليوم برشلونة يرغب في رفع الفارق إلى 10 نقاط".كما اهتمت بتصريحات ميستر، نائب الرئيس السابق لبرشلونة بشأن فضيحة نغريرا..ركزت الصحيفة على الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفرصة برشلونة المتصدر الذي يواجه ألميريا، وكتبت: "لا يمكن أن يهرب لقب هذا الدوري"، و"تعثر ريال مدريد"، و"برشلونة من أجل +10 نقاط".الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1..ركزت الصحيفة على مباراة ألميريا والمتصدر برشلونة في الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد، وكتبت: "الفرصة الذهبية لبرشلونة".الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 1-1 في ديربي العاصمة الإسبانية، وكتبت: "مخلب أتلتيكو مدريد".كما اهتمت بفوز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1، ومباراة أتلتيك بلباو ضد جيرونا..ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 1-1 في ديربي الدوري الإسباني، وكتبت: "هذا ليس دوري أبطال أوروبا".الصحيفة اهتمت بنتائج السبت في الدوري الإسباني، وفوز فالنسيا على ريال سوسيداد 1-0، وكتبت: "فالنسيا يتنفس ويخرج من منطقة الهبوط".كما اهتمت بمباراة ألميريا وبرشلونة، وكتبت: "غافي من أجل توسيع الفارق"..ركزت الصحيفة على قمة الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان وكتبت: "دوران في القمة"، في حالة فاز مارسيليا على باريس، فإنه سيصبح خلفه بفارق نقطتين فقط وسيجعل نهاية الموسم محط ترقب.الصحيفة اهتمت بتطورات استقالة نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الموقوف، وكتبت: "استقالة لوغرانت.. الأمور تتضح أكثر"..ركزت الصحيفة على فوز نابولي 2-0 على إمبولي وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، وكتبت: "هروب نابولي".الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات في إنتر ميلان، وكتبت: "يورغن كلوب يرغب في التعاقد مع باريلا.. وكيسيه جاهز"..الصحيفة اهتمت بالديربي بين يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي، وكتبت: "دي ماريا وبول بوغبا نار يوفنتوس"، و"الجماهير في صف تورينو".كما اهتمت بميلان، وكتبت: "ميلان سعيد.. عودة الحارس ماينان".