من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في الليغا
من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في الليغا
إسبانيا

صحف رياضية: "الفرصة الذهبية لبرشلونة".. "مخلب أتلتيكو مدريد".. و"هروب نابولي"

تعادل ريال مدريد وأتلتيكو في الليغا، وفرصة برشلونة لتوسيع الفارق إلى 10 نقاط، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: أتلتيكو مدريد يقصي ريال مدريد

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني 1-1 وكتبت: "أتلتيكو مدريد يقصي ريال مدريد".

الصحيفة اهتمت بمباراة ألميريا والمتصدر برشلونة، وكتبت: "اليوم برشلونة يرغب في رفع الفارق إلى 10 نقاط".

كما اهتمت بتصريحات ميستر، نائب الرئيس السابق لبرشلونة بشأن فضيحة نغريرا.

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: "برشلونة من أجل +10 نقاط"

ركزت الصحيفة على الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفرصة برشلونة المتصدر الذي يواجه ألميريا، وكتبت: "لا يمكن أن يهرب لقب هذا الدوري"، و"تعثر ريال مدريد"، و"برشلونة من أجل +10 نقاط".

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1.

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: الفرصة الذهبية لبرشلونة

ركزت الصحيفة على مباراة ألميريا والمتصدر برشلونة في الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد، وكتبت: "الفرصة الذهبية لبرشلونة".

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 1-1 في ديربي العاصمة الإسبانية، وكتبت: "مخلب أتلتيكو مدريد".

كما اهتمت بفوز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1، ومباراة أتلتيك بلباو ضد جيرونا.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: هذا ليس دوري أبطال أوروبا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 1-1 في ديربي الدوري الإسباني، وكتبت: "هذا ليس دوري أبطال أوروبا".

الصحيفة اهتمت بنتائج السبت في الدوري الإسباني، وفوز فالنسيا على ريال سوسيداد 1-0، وكتبت: "فالنسيا يتنفس ويخرج من منطقة الهبوط".

كما اهتمت بمباراة ألميريا وبرشلونة، وكتبت: "غافي من أجل توسيع الفارق".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ليكيب: دوران في القمة

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان وكتبت: "دوران في القمة"، في حالة فاز مارسيليا على باريس، فإنه سيصبح خلفه بفارق نقطتين فقط وسيجعل نهاية الموسم محط ترقب.

الصحيفة اهتمت بتطورات استقالة نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الموقوف، وكتبت: "استقالة لوغرانت.. الأمور تتضح أكثر".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

كورييري ديللو سبورت: هروب نابولي

ركزت الصحيفة على فوز نابولي 2-0 على إمبولي وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، وكتبت: "هروب نابولي".

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات في إنتر ميلان، وكتبت: "يورغن كلوب يرغب في التعاقد مع باريلا.. وكيسيه جاهز".

غلاف صحيفة كورييري ديللو سبورت
غلاف صحيفة كورييري ديللو سبورت

توتو سبورت: "دي ماريا وبوغبا نار يوفنتوس"

الصحيفة اهتمت بالديربي بين يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي، وكتبت: "دي ماريا وبول بوغبا نار يوفنتوس"، و"الجماهير في صف تورينو".

كما اهتمت بميلان، وكتبت: "ميلان سعيد.. عودة الحارس ماينان".

غلاف صحيفة توتو سبورت
غلاف صحيفة توتو سبورت
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