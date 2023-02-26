صحف رياضية: "الفرصة الذهبية لبرشلونة".. "مخلب أتلتيكو مدريد".. و"هروب نابولي"

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان وكتبت: "دوران في القمة"، في حالة فاز مارسيليا على باريس، فإنه سيصبح خلفه بفارق نقطتين فقط وسيجعل نهاية الموسم محط ترقب.

الصحيفة اهتمت بتطورات استقالة نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الموقوف، وكتبت: "استقالة لوغرانت.. الأمور تتضح أكثر".