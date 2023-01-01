"الجميع يحبه لكن لا أحد يثق به".. تقرير يكشف سر أزمة هازارد في ريال مدريد

تغير وضع إيدين هازارد في ريال مدريد عن ما كان عليه عند تقديمه للإعلام في 13 يونيو/حزيران 2019 عندما كان قائدا للمنتخب البلجيكي وتشيلسي، لكن بعد 1296 يومًا تم التعبير عن واقع اللاعب من قبل المدير الفني كارلو أنشيلوتي، الذي أعلن أن مشاركات هازارد ستقتصر على مباريات كأس الملك.

وقال موقع "ريليفو"، إن هازارد الذي ذهب إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو ليرث رقم كريستيانو رونالدو ومركزه وأهميته سيشارك فقط في كأس الملك، لكنه تمكن من البقاء في النادي الملكي حتى الآن بفضل شخصيته المحبوبة فقط.

ويقول المحيطون به في مركز تدريب فالديبيباس "إنه شخص جيد للغاية، ويعمل بجدية"، ويقولون في غرفة الملابس إنه يتدرب بجدية سواء فرديا أو جماعيا ومع عدم وجود خطر يتألق هازارد، لكن في المباريات كل شيء يتغير عندما يتعرض للضغط، حيث يخشى الاصطدام والالتحامات والتعرض للإصابة، هذا الخوف يجعله لاعبًا ينأى بنفسه عن خطط أنشيلوتي.