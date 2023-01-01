"الجميع يحبه لكن لا أحد يثق به".. تقرير يكشف سر أزمة هازارد في ريال مدريد
تغير وضع إيدين هازارد في ريال مدريد عن ما كان عليه عند تقديمه للإعلام في 13 يونيو/حزيران 2019 عندما كان قائدا للمنتخب البلجيكي وتشيلسي، لكن بعد 1296 يومًا تم التعبير عن واقع اللاعب من قبل المدير الفني كارلو أنشيلوتي، الذي أعلن أن مشاركات هازارد ستقتصر على مباريات كأس الملك.
وقال موقع "ريليفو"، إن هازارد الذي ذهب إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو ليرث رقم كريستيانو رونالدو ومركزه وأهميته سيشارك فقط في كأس الملك، لكنه تمكن من البقاء في النادي الملكي حتى الآن بفضل شخصيته المحبوبة فقط.
ويقول المحيطون به في مركز تدريب فالديبيباس "إنه شخص جيد للغاية، ويعمل بجدية"، ويقولون في غرفة الملابس إنه يتدرب بجدية سواء فرديا أو جماعيا ومع عدم وجود خطر يتألق هازارد، لكن في المباريات كل شيء يتغير عندما يتعرض للضغط، حيث يخشى الاصطدام والالتحامات والتعرض للإصابة، هذا الخوف يجعله لاعبًا ينأى بنفسه عن خطط أنشيلوتي.
وخاض ريال مدريد 17020 دقيقة رسمية منذ وصول هازارد الذي خاض 20.9% فقط من هذه الدقائق.
وأوضح التقرير: "ملخص وضع هازارد في ريال مدريد كالتالي: الجميع يحبه، لكن لا أحد يثق به بعد الآن، لم يلعب دقيقة واحدة في الفوز 2-صفر على ريال بلد الوليد، يوم الجمعة الماضي، بينما بدا الإرهاق واضحا عن لاعبين شاركوا في كأس العالم مثل أوريلين تشواميني ولوكا مودريتش.
وسواء مع زين الدين زيدان، المدرب الذي كان يحترمه، ومع أنشيلوتي. الإحصاءات ضعيفة لكنها كاشفة، حيث لم يشارك في أي كلاسيكو أمام برشلونة (غاب عن أربعة بسبب الإصابة ولم يلعب دقيقة واحدة في أربعة أخرى بسبب قرار فني) ولا نهائي (بديل في اللقب 14 لدوري أبطال أوروبا وفي كأس السوبر الأوروبي)، فقط شارك في ديربي واحد ضد أتلتيكو مدريد (الأول في موسمه الأول).. في الأيام المهمة، لم يظهر اللاعب البلجيكي أبدًا لأسباب طبية أو بقرار من المدرب.
وقد تحدى نفسه في مونديال قطر من أجل إعادة اكتشاف نفسه ليولد من جديد، لكنه أخفق في ذلك لتودع بلجيكا البطولة من الدور الأول.
وبعد نهائيات كأس العالم، وصل هازارد إلى مدريد وعندما التحق بالتدريب بدا رشيقًا وحادًا في المباريات الودية ضد خيتافي وليغانيس.
ورغم ذلك يصر لاعب الوسط المهاجم على أنه يريد تحقيق ما جاء من أجله والبقاء لمدة عام ونصف آخر، لكن في النادي، حيث يحظى بتقدير كبير لا يرون له مستقبلا في "سانتياغو برنابيو".
مع خوضه 229 دقيقة يحتل هازارد المركز الـ20 في ريال مدريد في دقائق هذا الموسم. فقط ماريانو (25 دقيقة)، فاليغو (17 دقيقة) وأودريوزولا (لم يلعب) لعبوا أقل من هازارد.
وستتاح له الفرصة الثلاثاء المقبل لمحاولة إظهار أنه لا يزال قادرا على اللعب، لكن ليس في دوري أبطال أوروبا ولا في أي نهائي بل في كأس الملك ضد كاسيرينيو.