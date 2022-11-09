كرة فالفيردي في أيدٍ عراقية.. ماذا قال حيدر وحمزة الملا عن عروض شرائها؟

أكد المشجعان العراقيان حيدر الملا وشقيقه حمزة، واللذان نالا شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، بسبب التقاطهما للكرة القوية التي سددها الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، ودخلت إلى شرفة منزلهما المجاور لملعب مباراة الميرنغي ضد رايو فاليكانو، مساء الاثنين الماضي، أكدا أنهما لن يفرطا في الكرة بأي شكل.

وسدد فالفيردي كرة في الشوط الثاني ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو وخرجت خارج الملعب لتدخل إلى شرفة أحد المباني المطلة على ملعب المباراة.

وأثارت اللقطة تفاعلًا واسعًا على موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، إذ وصفها البعض بأنها "لقطة الموسم".

وظهر سكان المنزل الذي دخلته كرة فالفيردي وهم يحملون الكرة وسط تصفيقات من جانب جمهور الفريق المضيف.