مفاجأة.. ما علاقة ميسي بعدم قدرة برشلونة على إبرام صفقات جديدة؟

يعاني برشلونة من صعوبات كبيرة للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي تنتهي بعد يومين، وذلك على الرغم من الرافعات الاقتصادية الأربع التي أودعها النادي بقيمة 740 مليون يورو.

وقال مارسيل لورينتي في مقاله بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن المشكلة بدأت في موسم 2020-2021 خلال جائحة كوفيد-19، حيث عانت جميع الأندية وخاصة برشلونة من انهيار داخلي، فاتخذت الأندية تدابير للتخفيف من الخسائر مع تخفيض الرواتب أو الانتقالات أو بيع الأصول.

رحيل ميسي

ومع ذلك، فإن خوان لابورتا، رئيس النادي، لم يفعل ذلك وأغلق العام بخسارة في ميزانية النادي الكتالوني بقيمة 487 مليون يورو، وفي الوقت نفسه تخلى النادي عن أعظم أصوله برحيل القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي الذي قال عنه في الحملة الانتخابية: "هذه ليست المشكلة، دراساتنا تظهر أنه يدر أكثر بكثير مما يتقاضاه، فهو يسهم بثلث دخل النادي"، بعبارة أخرى كان برشلونة يعيش دون 300 مليون يورو دخل عندما كان في أمس الحاجة إليها.