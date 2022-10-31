بيكيه وراموس في القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا في كأس العالم

انضم جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة المخضرم، لتشكيلة مبدئية ضمت 55 لاعبا ليختار بينها لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 25 أو 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.

وأكدت مصادر من نادي برشلونة لصحيفة "ماركا" وجود بيكيه، وتقريبا جميع لاعبي الفريق باستثناء سيرجي روبرتو وهيكتور بيليرين في القائمة.