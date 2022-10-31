بيكيه وراموس في القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا في كأس العالم
انضم جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة المخضرم، لتشكيلة مبدئية ضمت 55 لاعبا ليختار بينها لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 25 أو 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.
وأكدت مصادر من نادي برشلونة لصحيفة "ماركا" وجود بيكيه، وتقريبا جميع لاعبي الفريق باستثناء سيرجي روبرتو وهيكتور بيليرين في القائمة.
ودخل روبرتو خطط المدرب في الوقت المناسب لكنه أصيب قبل أسبوع ضد أتلتيك بيلباو. وقد دخل الشاب أليخاندرو بالدي كذلك قائمة لويس إنريكي.
وكان بيكيه ضمن القائمة التي تم تسليمها الأسبوع الماضي إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، والتي تضم أيضا سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وشريكه في جميع مباريات كأس العالم في جنوب إفريقيا وروسيا.
وقرر بيكيه الاعتزال دوليا بناء على طلبه بمجرد جلوسه على مقاعد البدلاء؛ بينما لم يظهر راموس منذ مارس/آذار 2021 حينما لعب أقل من خمس دقائق ضد كوسوفو.
وتضم القائمة أيضا المدافعين: إيمريك لابورت وإينيغو مارتينيز وباو توريس وإريك غارسيا (إصابته في مباراة فالنسيا صدمة)، ودييغو لورينتي وهوغو جويلامون.
وعلاوة على ذلك، فإن خيار استخدام رودري في هذا المركز، كما حدث في الشوط الثاني ضد البرتغال في براغا، قد فتح سيناريو جديد لخطط لويس إنريكي. لكن كلاهما ضمن هذه القائمة المبدئية.
وكما ذكرت "ماركا" في فبراير الماضي، كانت كأس العالم هدفا لبيكيه. وقد فتح الباب الذي بدا مغلقا وعلق لويس إنريكي على الأمر قائلا عن مدافع برشلونة: "إنه لاعب إسباني ويلبي أي مطلب".
تراجع الأداء
مع ذلك، منذ ذلك الحين، ظهرت متغيرات على أرض الملعب، حيث بات بيكيه آخر مدافع في تشكيلة برشلونة بقيادة زميله السابق والمدير الفني الحالي تشافي هرنانديز، وإذا لعب أكثر من أندرياس كريستنسن، فهذا بسبب إصابة المدافع الدنماركي.
ومع ذلك، فقد فضل لويس إنريكي هذا الطريق على آخرين مثل ديفيد غارسيا من نافارا، حيث إن بيكيه لاعب أكثر دراية بطريقة اللعب في إسبانيا. أو ناتشو، الذي لم يدخل حتى قائمة الـ55.
وأثارت الإصابة التي عانى منها إريك غارسيا في مباراة فالنسيا والتي أجبرته على استبداله تساؤلا حول ما تقوله لوائح كأس العالم.
وينتهي الاختيار بين الـ55 لاعبا قبل تسليم القوائم إلى الفيفا ومن الآن فصاعدا، يمكن استبدال اللاعب المصاب، المعتمد من قبل أطباء الفيفا وقبل 24 ساعة من ظهور فريقه لأول مرة في البطولة دون الاضطرار إلى أن يقتصر الاستبدال على أحد اللاعبين الموجودين في القائمة السابقة التي ضمت 55 لاعبا.
وهذا يعني أنه يمكن للويس إنريكي اختيار لاعب مصاب حتى يتمكن من التعافي والانتظار حتى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني قبل يوم من المباراة مع كوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة، لضم أي لاعب آخر.