ترتيب الدوري الإسباني: إسبانيول يفرض التعادل على برشلونة

اقتنص فريق إسبانيول نقطة بالتعادل الإيجابي (1-1) في مواجهة الديربي ضد برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، على ملعب "كامب نو".

وسجل لبرشلونة ماركوس ألونسو في الدقيقة 7، بينما سجل لإسبانيول خوسيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ونجح ماركوس ألونسو في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة السابعة، فمن ركلة ركنية وصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي مرر كرة بالرأس نحو ألونسو الذي سدد كرة رأسية في شباك إسبانيول.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإسبانيول، بعد تدخل قوي من ماركوس ألونسو لاعب برشلونة على خوسيلو، وانبرى مهاجم إسبانيول للتنفيذ وسجل بنجاح في شباك تير شتيغن في الدقيقة 73.