بعد تتويج ميسي بجائزة "ذا بيست".. كريم بنزيما يستعرض أرقامه وألقابه في 2022 (صورة)
استعرض كريم بنزيم، نجم ريال مدريد، الأرقام الرائعة التي حققها العام الماضي، في ما بدا أنه رسالة غير مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتتويج بجائزة "ذا بيست"، متوفقا على النجمين الفرنسيين كيليان مبابي وبنزيما.
وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالجائزة، وحل بنزيما في المركز الثالث.
اختيار اللاعبين المرشحين جاء بناء على الأداء داخل الملعب والسلوك العام خارجه، خلال الفترة بين 8 أغسطس 2021 و18 ديسمبر 2022.
وتم اختيار الفائز بناء على تصويت تشارك فيه 4 فئات هي قادة المنتخبات الوطنية، ومدربو المنتخبات الوطنية، وممثلو وسائل الإعلام، والمشجعون المسجلون بموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقدم المهاجم الفرنسي أفضل أداء له في الموسم الماضي (21-22)، حيث لعب 46 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15 لزملائه.
وجنى بنزيما ثمار تألقه خلال العام الماضي، بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.
وعلى مستوى الألقاب، حقق بنزيما، البالغ 35 عاما، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، بجانب كأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، ما يعني تتويجه بـ5 ألقاب جماعية.
وقام بنزيما بنشر صورة من أحد الحسابات الداعمة له عبر خاصية "الاستوري" على إنستجرام مستعرضا فيها أرقامه البارزة والبطولات التي توج بها خلال عام 2022، وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون رسالة غير مباشرة لـ"فيفا" بأحقية النجم الفرنسي بالجائزة.
وكان بنزيما قد نشر قبلها "ستوري" ساخرة على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" تتضمن فيديو لشخص يقول: "أنتم كاذبون"، وعلق: "تصبحون على خير!".