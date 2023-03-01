بعد تتويج ميسي بجائزة "ذا بيست".. كريم بنزيما يستعرض أرقامه وألقابه في 2022 (صورة)

وتم اختيار الفائز بناء على تصويت تشارك فيه 4 فئات هي قادة المنتخبات الوطنية، ومدربو المنتخبات الوطنية، وممثلو وسائل الإعلام، والمشجعون المسجلون بموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقدم المهاجم الفرنسي أفضل أداء له في الموسم الماضي (21-22)، حيث لعب 46 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15 لزملائه.

وجنى بنزيما ثمار تألقه خلال العام الماضي، بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وعلى مستوى الألقاب، حقق بنزيما، البالغ 35 عاما، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، بجانب كأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، ما يعني تتويجه بـ5 ألقاب جماعية.