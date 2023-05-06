اشتباكات بين جماهير ريال مدريد وأوساسونا قبل مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

اندلعت اشتباكات قوية بين جماهير ناديي ريال مدريد وأوساسونا، قبيل المباراة التي ستجمع فريقيهما، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على غريمه برشلونة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تخطى أوساسونا عقبة أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

ووفقا لما ذكرته "كادينا سير"، فقد دخل ألتراس الفريقين في صدامات قوية واشتباكات في الشوارع المحيطة بملعب المباراة "لا كارتوخا" في إشبيلية، ما استدعى الشرطة الإسبانية للتدخل سريعا وفض الاشتباكات قبل أن يتطور الأمر.

وتم تداول فيديوهات تظهر ركض الجمهور في الشوارع حول الملعب، وإلقاء الزجاجات والكراسي على بعضهما البعض.