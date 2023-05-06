اشتباكات بين جماهير ريال مدريد وأوساسونا قبل مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
اندلعت اشتباكات قوية بين جماهير ناديي ريال مدريد وأوساسونا، قبيل المباراة التي ستجمع فريقيهما، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على غريمه برشلونة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تخطى أوساسونا عقبة أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.
ووفقا لما ذكرته "كادينا سير"، فقد دخل ألتراس الفريقين في صدامات قوية واشتباكات في الشوارع المحيطة بملعب المباراة "لا كارتوخا" في إشبيلية، ما استدعى الشرطة الإسبانية للتدخل سريعا وفض الاشتباكات قبل أن يتطور الأمر.
وتم تداول فيديوهات تظهر ركض الجمهور في الشوارع حول الملعب، وإلقاء الزجاجات والكراسي على بعضهما البعض.
ويبحث ريال مدريد عن الوصول للقب الـ20 من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حصد البطولة 19 مرة في تاريخه، ويحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجًا بالمسابقة المحلية، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 31 لقبًا وأتلتيك بيلباو الوصيف برصيد 23 لقبًا.
بينما يحلم أوساسونا بدخول التاريخ بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث لم يسبق له التتويج بأي لقب في بطولات إسبانيا.
ويتفوق فريق الريال على أوساسونا تاريخيًا في مواجهات بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل موقعة النهائي التي ستجمع الطرفين.
والتقى ريال مدريد نظيره أوساسونا 8 مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا، وحقق الفوز في الـ 8 مباريات، وهو ما يرجح كفة الملكي لحصد اللقب المحلي.