تقرير: هازارد يفكر في الاعتزال بعد نهاية عقده مع ريال مدريد

كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية، أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، يفكر بقوة في اعتزال عالم كرة القدم، ولكن مع نهاية عقده مع الميرنغي في 2024.

ويعاني إيدين هازارد من قلة المشاركة مع ريال مدريد منذ وصوله قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته المنصة في تقرير لها، اليوم الإثنين، فإن "هازارد يفكر بجدية في تعليق حذائه الصيف المقبل، بمجرد أن ينهي مسيرته بقميص ريال مدريد".

وأضاف التقرير: "النجم البلجيكي يشعر بأنه فعل كل ما في وسعه بعالم كرة القدم واعتزاله سيكون الأفضل بعد انتهاء فترته مع ريال مدريد على وجه الخصوص، باعتباره الفريق الذي لطالما أراد اللعب من أجله".