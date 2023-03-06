تقرير: حوار مطول جمع فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد أمام بيتيس
ذكر موقع "relevo" الإسباني أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تواجد في غرفة الملابس بعد نهاية مباراة الفريق ضد ريال بيتيس، حيث تعادل الميرنغي سلبيا في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد بالدوري الإسباني، للتحدث مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ووفقا لما ذكره الموقع، فإن بيريز لا ينزل غالبا للحديث مع المدرب في غرف الملابس، وفي الفترة الأخيرة لم يتحدث معه، لكن هناك مواقف تتطلب تدخل الرئيس.
وأكد الموقع أن عدة قرارات فنية للمدرب الإيطالي لا تحظى برضا إدارة ريال مدريد، وربما كانت سببا في تواجد بيريز والتحدث مطولا مع كارلو أنشيلوتي، وهو ما أدى لتأخره عن المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة.
وحسب الموقع الإسباني، فإن الأجواء متوترة في ريال مدريد منذ الهزيمة بنهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، وأخبار ارتباط اسم المدرب الإيطالي بالرحيل لقيادة المنتخب البرازيلي، رغم وجود عقد ساري المفعول حتى 2024 بين الطرفين.
وأدت النتائج التي حصدها الفريق، بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد في الديربي والهزيمة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك في "سانتياغو بيرنابيو" أمام برشلونة، لاشتعال الحرب الباردة بين الرئيس والمدرب.
وانتقد فلورنتينو بيريز الاختيارات الفنية والتشكيل الأساسي للمدرب الإيطالي في مباراة الديربي، التي اعتبرها مهمة في سباق التنافس على لقب الدوري الإسباني، وظهر ذلك بوضوح بعد هزيمة برشلونة أمام ألميريا، حيث أهدر ريال مدريد فرصة تقليص الفارق إلى 5 نقاط.
ومع تعادل جديد أمام ريال بتيس وفقدان 4 نقاط في مباراتين بالدوري الإسباني، ارتفع الفارق إلى 9 نقاط عن برشلونة وصعبت مهمة الحفاظ على اللقب، وهو ما جعل بيريز يشعر بالغضب ويعبر عن ذلك بالنزول لغرفة الملابس والتحدث مباشرة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتصحيح المسار في اللقاءات المقبلة.
تصريحات أنشيلوتي
ومنذ الفوز الساحق 5-2 على ليفربول في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، سجل ريال هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات بجميع المسابقات.
كما لم يحقق أي فوز منذ مواجهة ليفربول، إذ تعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري ثم خسر 1-صفر من برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك.
وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين عقب مباراة يوم أمس: "أنا منزعج أكثر من كوني غاضبا، من الغريب ألا نسجل، ليس معتادا لفريق يملك هذه القدرات الكبيرة ألا يسجل أكثر من هدف واحد في آخر ثلاث مباريات، هذا يزعجني كثيرا".
وأضاف: "اللاعبون محبطون لأنهم يملكون القدرة على التسجيل وينجحون في ذلك دائما، أعتقد أن لدينا مشكلة في الهجوم الآن وأننا نحتاج للتحلي بفاعلية أكبر".
وعن خروج ريال من سباق اللقب، أجاب المدرب الإيطالي: "لا، الفارق كبير، يجب القتال حتى النهاية، وتتبقى الكثير من المباريات، لكن يجب أن نتحسن".