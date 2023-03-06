تقرير: حوار مطول جمع فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد أمام بيتيس

ذكر موقع "relevo" الإسباني أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تواجد في غرفة الملابس بعد نهاية مباراة الفريق ضد ريال بيتيس، حيث تعادل الميرنغي سلبيا في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد بالدوري الإسباني، للتحدث مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووفقا لما ذكره الموقع، فإن بيريز لا ينزل غالبا للحديث مع المدرب في غرف الملابس، وفي الفترة الأخيرة لم يتحدث معه، لكن هناك مواقف تتطلب تدخل الرئيس.