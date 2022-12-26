تقرير: كريم بنزيما يتخذ خطوة تؤكد رغبته في الاعتزال بصفوف ريال مدريد
كشفت شبكة "Relevo" الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، اتخذ خطوة جديدة تعزز من رغبته في البقاء بالفريق حتى الاعتزال.
وأوضحت "Relevo" في تقريرها، أن "بنزيما اشترى عقارًا جديدًا في وسط مدريد ليتمكن من التسجيل في كشوفات المدينة، ما يعطيه الضوء الأخضر للتصويت في انتخابات رئاسة بلدية مدريد، والوصول إلى أي خدمة أو إدارة في العاصمة الإسبانية بصفته مواطناً آخر في مدريد".
وكان بنزيما اتخذ قرارا بالاعتزال الدولي بعد 24 ساعة من خسارة فرنسا للقب مونديال 2022 أمام الأرجنتين، حيث تم استبعاده من قائمة "الديوك" بعد أزمة مع المدير الفني ديدييه ديشان.
وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية في تقرير لها أن المدير الفني لمنتخب فرنسا، هو الذي وقف وراء استبعاد بنزيما من معسكر مونديال 2022.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مفكرة جاي ستيفان، المدرب المساعد لديشان، التي أشارت إلى أن الجهاز الفني قرر ترحيل بنزيما إلى مدريد صباح اليوم التالي للفحوصات التي أجراها.
وأوضحت أيضا أن المدير الفني لمنتخب فرنسا أصر على عدم تواجد أي لاعب مصاب في معسكر كأس العالم حتى لا يؤثر على برنامجه لتجهيز الفريق.
وكان بنزيما أصيب في عضلة الفخذ، ليغادر معسكر منتخب فرنسا في الدوحة قبل أيام قليلة من المباراة الأولى للديوك ضد أستراليا في مونديال 2022.
وأثار هذا الاستبعاد ضجة كبيرة والكثير من علامات الاستفهام، التي عززتها تصريحات مدرب منتخب فرنسا في مؤتمراته الصحفية، وتعليقات بنزيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
العودة لمباريات الريال
وعاد بنزيما، للمشاركة مع فريقه الملكي بخوض مباراة ودية ضد خيتافي التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب "الفالديبيباس"، ضمن الاستعدادات لعودة الدوري الإسباني بعد فترة توقف أثناء "كأس العالم".
ولفت بنزيما الانتباه بعد تداول صورة له من مشاركته في المباراة دون ضمادة اليد الشهيرة التي كان يرتديها أثناء المباريات.
ويستعد ريال مدريد في الوقت الحالي لمواجهة بلد الوليد يوم الجمعة المقبل الموافق الـ30 من ديسمبر في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، حيث يتأخر حامل اللقب بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي جمع 37 نقطة.
يذكر أن بنزيما سجل 5 أهداف مع ريال مدريد في الدوري الإسباني قبل التعرض لإصابة حرمته من خوض بعض المباريات مع الفريق الملكي في الليغا، وهي التي تسببت في حرمانه من المشاركة في نهائيات كأس العالم مع منتخب فرنسا.