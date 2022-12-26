تقرير: كريم بنزيما يتخذ خطوة تؤكد رغبته في الاعتزال بصفوف ريال مدريد

وكان بنزيما اتخذ قرارا بالاعتزال الدولي بعد 24 ساعة من خسارة فرنسا للقب مونديال 2022 أمام الأرجنتين، حيث تم استبعاده من قائمة "الديوك" بعد أزمة مع المدير الفني ديدييه ديشان.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية في تقرير لها أن المدير الفني لمنتخب فرنسا، هو الذي وقف وراء استبعاد بنزيما من معسكر مونديال 2022.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مفكرة جاي ستيفان، المدرب المساعد لديشان، التي أشارت إلى أن الجهاز الفني قرر ترحيل بنزيما إلى مدريد صباح اليوم التالي للفحوصات التي أجراها.

وأوضحت أيضا أن المدير الفني لمنتخب فرنسا أصر على عدم تواجد أي لاعب مصاب في معسكر كأس العالم حتى لا يؤثر على برنامجه لتجهيز الفريق.

وكان بنزيما أصيب في عضلة الفخذ، ليغادر معسكر منتخب فرنسا في الدوحة قبل أيام قليلة من المباراة الأولى للديوك ضد أستراليا في مونديال 2022.

وأثار هذا الاستبعاد ضجة كبيرة والكثير من علامات الاستفهام، التي عززتها تصريحات مدرب منتخب فرنسا في مؤتمراته الصحفية، وتعليقات بنزيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.