بنزيما في حفل وداعه: كنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع ريال مدريد ولكن تظهر في الحياة فرص أخرى

بدا الفرنسي كريم بنزيما متأثرًا بشدة خلال حفل الوداع الذي نظمه نادي ريال مدريد؛ لتوجيه الشكر للاعب الذي رحل بشكل رسمي عن الفريق، في ظل تقارير تؤكد اقترابه من نادي الاتحاد السعودي.

واستعرض النادي في بداية الحفل أبرز أهداف النجم الفرنسي، حيث بدا على اللاعب التأثر الشديد، وكان بجانبه أبرز نجوم الفريق تيبو كورتوا وفاسكيز ولوكا مودرتيش، والمدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في كلمته: "اليوم صعب جدًا بالنسبة لي وأستعيد فيه الكثير من الذكريات والمشاعر ويوم مليء بالأحاسيس لكل المشجعين من حقبة بدأت منذ 14 عامًا، وكانت من أهم الحقب في النادي الذي يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام".

وأضاف: "منذ أن أعلنا عن رحيل اللاعب شاهدنا الكثير من مشاعر الحزن لكل مشجعي كرة القدم، عزيزي كريم بنزيما لقد تحولت لواحد من أفضل اللاعبين على مر العصور، وشاهدناك تقوم بأشياء لا تصدق بقميص ريال مدريد وهي أمور لا يمكن نسيانها، وفخورون بك وتحولت لواحد من رموز هذا النادي ومن أكبر أساطيره وشكلت جزءًا من فريق أسطوري للنادي، وكنت لاعبًا مبهرًا لهذا النادي بأهدافك وتمريراتك".