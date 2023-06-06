بنزيما في حفل وداعه: كنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع ريال مدريد ولكن تظهر في الحياة فرص أخرى
بدا الفرنسي كريم بنزيما متأثرًا بشدة خلال حفل الوداع الذي نظمه نادي ريال مدريد؛ لتوجيه الشكر للاعب الذي رحل بشكل رسمي عن الفريق، في ظل تقارير تؤكد اقترابه من نادي الاتحاد السعودي.
واستعرض النادي في بداية الحفل أبرز أهداف النجم الفرنسي، حيث بدا على اللاعب التأثر الشديد، وكان بجانبه أبرز نجوم الفريق تيبو كورتوا وفاسكيز ولوكا مودرتيش، والمدرب كارلو أنشيلوتي.
وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في كلمته: "اليوم صعب جدًا بالنسبة لي وأستعيد فيه الكثير من الذكريات والمشاعر ويوم مليء بالأحاسيس لكل المشجعين من حقبة بدأت منذ 14 عامًا، وكانت من أهم الحقب في النادي الذي يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام".
وأضاف: "منذ أن أعلنا عن رحيل اللاعب شاهدنا الكثير من مشاعر الحزن لكل مشجعي كرة القدم، عزيزي كريم بنزيما لقد تحولت لواحد من أفضل اللاعبين على مر العصور، وشاهدناك تقوم بأشياء لا تصدق بقميص ريال مدريد وهي أمور لا يمكن نسيانها، وفخورون بك وتحولت لواحد من رموز هذا النادي ومن أكبر أساطيره وشكلت جزءًا من فريق أسطوري للنادي، وكنت لاعبًا مبهرًا لهذا النادي بأهدافك وتمريراتك".
وتابع: "أنت كنت ملهمًا لكل من يحب كرة القدم، وحافظت على قيم ريال مدريد وكنت رمزًا للتواضع والالتزام والزمالة والتضحية والقيادة على أرض الميدان، وتترك حاليًا النادي ومعك حب الجمهور في أي مكان تذهب إليه، وعرفت كيف تحمل عبء أن تكون جزءًا من أفضل نادٍ في العالم، وتستحق هذا العرفان والاعتراف وأيضًا لكل عائلتك وأشقائك، أنت لاعب خاص جدًا واستثنائي، وفزت مع النادي بالعديد من الألقاب وستبقى هذه الذكريات معك".
وأردف بيريز: "كنت مثالًا للالتزام والاحترافية، والأطفال الذين يحلمون أن يكونوا مثلك، وامتلكت حق تقرير مصيرك، وشكرًا لكل ما قدمته لهذا النادي وكل ما فعلته من أجل ريال مدريد، وسترحل وأنت واحد من أفضل اللاعبين على مر العصور وستبقى أسطورتك كتاريخ لن يمحى أبدًا، وسيبقى هذا المكان بيتك دائمًا".
كريم بنزيما
من جانبه، قال بنزيما في كلمته التي ألقاها أمام الحضور: "من الصعب أن أتحدث مع هذه المشاعر، ولكن أتوجه بالشكر لريال مدريد وزملائي، وحولت حلم الطفولة إلى حقيقة، ووصلت هنا إلى الـ21 عامًا من عمري ولن أنسى أبدا ريال مدريد وهو أفضل نادٍ في العالم، والأهم أنني فزت بما فزت به في الميرنغي".
وأضاف: "هو يوم حزين في حياتي ورحيلي بالتأكيد يؤلمني، وكنت أرغب إنهاء مسيرتي في ريال مدريد، ولكن تظهر في الحياة فرص أخرى، ولكن سأتابع دائمًا ريال مدريد، وأشكر الجمهور الذي كان دائمًا يدفعني للأمام".