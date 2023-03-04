ثورة منتظرة في هجوم ريال مدريد.. إندريك مع مبابي وهالاند
كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في إحداث ثورة بخط هجوم الفريق الأول لكرة القدم عن طريق إبرام صفقات قوية خلال موسم 2024-2025، في ظل تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، يوم السبت، فإن موسم 2024-2025، سيشهد ثورة في خط هجوم ريال مدريد، حيث سينضم إندريك فيليبي نجم فريق بالميراس البرازيلي، بشكل رسمي مع الفريق بداية من عام 2024 وبعد أن يبلغ اللاعب سن الرشد، كما سيتم عمل كل ما هو ممكن من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أو إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الريال يرى قدرته على دفع الشرط الجزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي.
وأكدت أن أداء كريم بنزيما بدأ يفتح النقاش لتدعيم الفريق، فالفرنسي قدم كلاسيكو مخيبا للآمال أمام برشلونة ولا يزال بعيدا عن المستوى الذي قدمه خلال العام الماضي الأمر الذي يستدعي التدعيم في الخط الأمامي بالفعل.
وكانت وكيلة قد هالاند أثارت الجدل بعدما قالت في تصريحات لها: "ريال مدريد يمتلك شيئا خاصا به ويجعله حلما لجميع اللاعبين، هو ما زال يحافظ على هذا السحر حتى الآن".
هذه التصريحات جعلت الكثيرين يتوقعون بأن وكيلة هالاند تفتح الطريق للمهاجم النرويجي بالانتقال إلى ريال مدريد.
وكان ريال مدريد قد خسر من برشلونة بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".