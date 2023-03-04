ثورة منتظرة في هجوم ريال مدريد.. إندريك مع مبابي وهالاند

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في إحداث ثورة بخط هجوم الفريق الأول لكرة القدم عن طريق إبرام صفقات قوية خلال موسم 2024-2025، في ظل تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، يوم السبت، فإن موسم 2024-2025، سيشهد ثورة في خط هجوم ريال مدريد، حيث سينضم إندريك فيليبي نجم فريق بالميراس البرازيلي، بشكل رسمي مع الفريق بداية من عام 2024 وبعد أن يبلغ اللاعب سن الرشد، كما سيتم عمل كل ما هو ممكن من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أو إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.