مبابي
مبابي
إسبانيا

صحف رياضية: بداية منتخب إسبانيا الجديد والقيادة تجلب السعادة

الصحف تركز على مباراة إسبانيا والنرويج وإقالة ناغلزمان ومستقبل ميسي.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ممر النجوم

ركزت الصحيفة على الأسبوع الرياضي بملقة وكتبت: "ممر النجوم".

الصحيفة تحدثت عن تصريحات خافيير تيباس بشأن برشلونة وقضية نيغريرا وكتبت: "تيباس: على برشلونة أن يقلق".

الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية منتخب إسبانيا الجديد بحثا عن التأهل لأمم أوروبا".

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات ناصر الخليفي حول شراء ملقة وكتبت: "الخليفي: شراء ملقة لماذا لا؟ إنها مدينة رائعة".

غلاف صحيفة ماركا.
غلاف صحيفة ماركا.

سبورت: بداية منتخب إسبانيا الجديد

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية منتخب إسبانيا الجديد".

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت: "جافي يعود للعب كلاعب في الفريق الثاني".

كما اهتمت باستقبال ليونيل ميسي في الأرجنتين وكتبت: "ميسي يأخذ حمامًا جماعيًا في الأرجنتين".

غلاف صحيفة سبورت.
غلاف صحيفة سبورت.

موندو ديبورتيفو: يريدون ميسي

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة إدارة وطاقما فنيا ولاعبين بعودة ليونيل ميسي وكتبت: "يريدون ميسي".

الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية جدية جدا".

كما اهتمت بتعيين توماس توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونخ وكتبت: "توماس توخيل يعوض ناغلزمان الذي يدخل اهتمامات ريال مدريد".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.

أس: بداية نارية

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية نارية".

الصحيفة اهتمت بإصابات برشلونة وكتبت: "كريستيسن ودي يونغ يفقدان الكلاسيكو".

كما اهتمت بريال مدريد وبيع لاعبي الأكاديمية وكتبت: "ريال مدريد يكسب المال من الأكاديمية".

غلاف صحيفة أس.
غلاف صحيفة أس.

ليكيب: القيادة تجلب السعادة

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا 4-0 على منتخب هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وتألق القائد الجديد كيليان مبابي وكتبت: "القيادة تجلب السعادة".

كما اهتمت بسوق انتقالات باريس سان جيرمان وكتبت: "سكرينيار يقلق".

غلاف صحيفة ليكيب.
غلاف صحيفة ليكيب.

توتو سبورت: الانتفاضة تأتي من مدريد

ركزت الصحيفة على محاولة يوفنتوس إعادة ألفارو موراتا وكتبت: "المدير الرياضي الجديد، الانتفاضة ممكن أن تأتي من مدريد، بيرتا – موراتا، أتلتيكو- يوفنتوس".

غلاف صحيفة توتو سبورت.
غلاف صحيفة توتو سبورت.
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