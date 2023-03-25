صحف رياضية: بداية منتخب إسبانيا الجديد والقيادة تجلب السعادة

ركزت الصحيفة على الأسبوع الرياضي بملقة وكتبت: "ممر النجوم".الصحيفة تحدثت عن تصريحات خافيير تيباس بشأن برشلونة وقضية نيغريرا وكتبت: "تيباس: على برشلونة أن يقلق".الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية منتخب إسبانيا الجديد بحثا عن التأهل لأمم أوروبا".كما اهتمت الصحيفة بتصريحات ناصر الخليفي حول شراء ملقة وكتبت: "الخليفي: شراء ملقة لماذا لا؟ إنها مدينة رائعة"..ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية منتخب إسبانيا الجديد".الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت: "جافي يعود للعب كلاعب في الفريق الثاني".كما اهتمت باستقبال ليونيل ميسي في الأرجنتين وكتبت: "ميسي يأخذ حمامًا جماعيًا في الأرجنتين"..ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة إدارة وطاقما فنيا ولاعبين بعودة ليونيل ميسي وكتبت: "يريدون ميسي".الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية جدية جدا".كما اهتمت بتعيين توماس توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونخ وكتبت: "توماس توخيل يعوض ناغلزمان الذي يدخل اهتمامات ريال مدريد"..ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية نارية".الصحيفة اهتمت بإصابات برشلونة وكتبت: "كريستيسن ودي يونغ يفقدان الكلاسيكو".كما اهتمت بريال مدريد وبيع لاعبي الأكاديمية وكتبت: "ريال مدريد يكسب المال من الأكاديمية"..ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا 4-0 على منتخب هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وتألق القائد الجديد كيليان مبابي وكتبت: "القيادة تجلب السعادة".كما اهتمت بسوق انتقالات باريس سان جيرمان وكتبت: "سكرينيار يقلق"..ركزت الصحيفة على محاولة يوفنتوس إعادة ألفارو موراتا وكتبت: "المدير الرياضي الجديد، الانتفاضة ممكن أن تأتي من مدريد، بيرتا – موراتا، أتلتيكو- يوفنتوس".