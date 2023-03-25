صحف رياضية: بداية منتخب إسبانيا الجديد والقيادة تجلب السعادة

ركزت الصحيفة على الأسبوع الرياضي بملقة وكتبت: "ممر النجوم".

الصحيفة تحدثت عن تصريحات خافيير تيباس بشأن برشلونة وقضية نيغريرا وكتبت: "تيباس: على برشلونة أن يقلق".

الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "بداية منتخب إسبانيا الجديد بحثا عن التأهل لأمم أوروبا".

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات ناصر الخليفي حول شراء ملقة وكتبت: "الخليفي: شراء ملقة لماذا لا؟ إنها مدينة رائعة".