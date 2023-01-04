مفاجأة.. بيكيه يريد العودة من الاعتزال واللعب مع هذا النادي

كشفت شبكة "Relevo" في تقرير لها أن جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، الذي أعلن اعتزاله رسميًا في شهر نوفمبر الماضي، يفكر جديًا في العدول عن قراره والعودة للملاعب من بوابة النادي الذي يملكه، أندورا.

وقال التقرير، إن "بيكيه يريد أن يلعب مجددًا، وهذه المرة مع ناديه أندورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني".

وأضاف: "على الرغم من رغبة بيكيه في اللعب للنادي الذي يملكه، إلا أن هناك بعض التعقيدات البيروقراطية التي من شأنها أن تمنعه ​​من القيام بذلك، خاصة من الناحية المالية".