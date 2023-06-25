لماذا يشعر ريال مدريد بالتردد بشأن ضم أردا غولر؟

ألقت عدة تقارير صحفية إسبانية الضوء على التركي أردا غولر، لاعب فنربخشة، بعدما جذب اللاعب صاحب الـ18 عامًا أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه رفقة فريقه في الفترة الماضية.

وينشط "غولر" ضمن صفوف شباب فنربخشة منذ فبراير 2019، وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2021.

وشارك اللاعب التركي في 51 مباراة بقميص الفريق الأول لفنربخشة وسجل 9 أهداف، وصنع 12، كما شارك في 30 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13.

وعلى المستوى الدولي، شارك "غولر" في 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول، وظهر بشكل جيد رغم صغر سنه حيث خاض مباراته الدولية الأولى في نوفمبر 2022 وكان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما.