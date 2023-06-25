لماذا يشعر ريال مدريد بالتردد بشأن ضم أردا غولر؟
ألقت عدة تقارير صحفية إسبانية الضوء على التركي أردا غولر، لاعب فنربخشة، بعدما جذب اللاعب صاحب الـ18 عامًا أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه رفقة فريقه في الفترة الماضية.
وينشط "غولر" ضمن صفوف شباب فنربخشة منذ فبراير 2019، وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2021.
وشارك اللاعب التركي في 51 مباراة بقميص الفريق الأول لفنربخشة وسجل 9 أهداف، وصنع 12، كما شارك في 30 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13.
وعلى المستوى الدولي، شارك "غولر" في 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول، وظهر بشكل جيد رغم صغر سنه حيث خاض مباراته الدولية الأولى في نوفمبر 2022 وكان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما.
وقالت صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "ريال مدريد وبرشلونة وأكثر من 6 فرق أوروبية تتنافس من أجل التوقيع مع الجوهرة التركية أردا غولر، حيث يوجد في عقده شرط جزائي يبلغ 17.5 مليون يورو، أي أن الصفقة قد تتكلف 18 مليون يورو لكسر العقد".
وشددت على أن "ديكو، المدير الرياضي الجديد في نادي برشلونة، يتطلع إلى أول مواجهة له كإداري ضد ريال مدريد من أجل حسم صفقة أردا غولر".
ولكن صحيفة "ماركا"، أوضحت أن "هناك ترددا بسيطا في ريال مدريد من أجل التعاقد مع (غولر) خوفاً من تكرار (قضية أوديغارد)، لاعب الفريق الملكي السابق، الذي انتقل بعد ذلك إلى آرسنال".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "مسؤولي الريال لديهم إعجاب باللاعب التركي، لكن هناك مخاوف من تكرار ما حدث مع النرويجي أوديغارد، حيث انضم إلى الميرنغي وحظي بفرص لعب قليلة ودخل بمشاكل مع الإدارة حتى رحيله".
يذكر أن أوديغارد انضم لصفوف ريال مدريد في عام 2015 وتمت إعارته عدة مرات، ثم انضم في النهاية إلى آرسنال في صيف 2021.
وأفادت الصحيفة بأن "ريال مدريد أراد التعاقد مع غولر إلى جانب استمراره مع فنربخشة على سبيل الإعارة، لكن اللاعب رفض الأمر".
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب التركي مع فنربخشة بعد عامين.