ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتجاوز جيرونا ويبتعد بالصدارة

اقتنص فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب نظيره جيرونا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري الإسباني.

ونجح بيدري في تسجيل هدف برشلونة في الدقيقة 61، حيث مرر جوردي ألبا كرة له داخل منطقة الجزاء، وضعها بيدري في شباك جيرونا.

وجاء الرد سريعا من جيرونا، بتسجيل أرناو هدف التعادل في الدقيقة 65، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ووصل بيدري إلى مباراته رقم 100 مع برشلونة، في مختلف المسابقات.