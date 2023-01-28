ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتجاوز جيرونا ويبتعد بالصدارة
اقتنص فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب نظيره جيرونا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري الإسباني.
ونجح بيدري في تسجيل هدف برشلونة في الدقيقة 61، حيث مرر جوردي ألبا كرة له داخل منطقة الجزاء، وضعها بيدري في شباك جيرونا.
وجاء الرد سريعا من جيرونا، بتسجيل أرناو هدف التعادل في الدقيقة 65، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
ووصل بيدري إلى مباراته رقم 100 مع برشلونة، في مختلف المسابقات.
وتقسمت مئوية بيدري على 26 مباراة في موسم 2022-2023، 22 مباراة أخرى في 2021-2022 و52 مباراة في 2020-2021.
وانضم بيدري لصفوف برشلونة، في صيف 2020، وهو يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، مقابل 6 ملايين يورو، إضافة إلى 16 مليون يورو أخرى كمتغيرات.
وتألق تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة من توني فيلا لاعب جيرونا في الدقيقة 84.
بهذا الفوز، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليغا برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.