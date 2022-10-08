غضب غاتوزو على لاعبه دياخابي بعد طرده أمام أوساسونا (فيديو)

ويُعتقد أن دياخابي استخدم لغة غير لائقة تجاه الحكم بعد أن قرر غاتوزو إخراج دياخابي في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة إشهار الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس 3 بطاقات حمراء، بواقع بطاقتين على أوساسونا للاعبيه اوناي غارسيا وروبين بينيا، وبطاقة على فالنسيا للاعبه مختار دياخابي.

بعد أن ابتسم في البداية للحكم عندما أشهر الأخير البطاقة الحمراء للاعب، انطلق غاتوزو بغضب تجاه قلب الدفاع وعبر عن إحباطه بركل حاوية مشروبات قريبة.

ثم حدّق المدرب الإيطالي في دياخابي الذي اتكأ على مقعده بخجل، ولم يجرؤ على النظر إلى مدربه، قبل أن يلوح بيديه احتجاجا على قرار الحكم دون أن ينظر إلى غاتوزو.

وسجل جاستن كلويفرت ومختار دياخابي هدفي فالنسيا في الدقيقتين 28 و54، في حين سجل داركو براساناك هدف أوساسونا في الدقيقة 90+3.

ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 13 نقطة من 8 مباريات في المركز الخامس مؤقتا، وهو نفس رصيد أوساسونا.

والمثير للدهشة أن مباريات فالنسيا الثمانية تحت قيادة غاتوزو في الليغا شهدت 8 بطاقات حمراء بينها 4 على لاعبي فالنسيا و4 لمنافسيه.