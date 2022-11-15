إنريكي سيعرض تجربته كمدرب لإسبانيا في كأس العالم عبر بث مباشر من قطر
قال لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إنه سيستخدم منصة "تويتش" للبث التفاعلي الحي ليوثق رحلة فريقه في كأس العالم لكرة القدم في قطر ويقدم للجماهير منظورا فريدا للبطولة.
وأضاف مدرب برشلونة السابق البالغ من العمر 52 عاما، أنه سيعرض "كل شيء" على خدمة البث التفاعلي وسيبدأ دوره الجديد خارج الملعب عندما تصل إسبانيا إلى قطر يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
وقال لويس إنريكي في مقطع فيديو بثه على تويتر "يا عشاق البث في العالم، تمهلوا.. أنا ذاهب نحو المنحدر ودون مكابح.
"أنوي البث خلال الوقت الذي سنكون فيه في قطر.. فكرة بدأت بطريقة مجنونة. سأقيم فكرة إقامة علاقة تفاعلية مباشرة مع الجماهير من وجهة نظري ووجهة نظر طاقم عملي.
"اتصال مباشر وغير خاضع لرقابة.. أكثر عفوية وأكثر طبيعية وإثارة للاهتمام بما يكفي للجميع".
وقال لويس إنريكي، الذي سيقود الفريق في كأس العالم لأول مرة كمدرب، إنه يتطلع إلى التجربة التي تنتظره على الرغم من مشكلات التكنولوجيا.
وأضاف المدرب الإسباني مازحا "لم يتم ضبط الإضاءة، مستوى الميكروفون سيئ أشبه بفريق من دوري الدرجة الثالثة، الوجه كما هو عليه دوما.. يمكنني فقط تحسين إطلالتي".
ويسعى إنريكي إلى بناء علاقة مباشرة مع المشجعين المهتمين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب الإسباني.
وستبدأ إسبانيا حملتها في كأس العالم أمام كوستاريكا في 23 نوفمبر، حيث ستسعى لتحسين أدائها بعدما خرجت أمام روسيا المضيفة من دور 16 في نسخة 2018.
وستلعب إسبانيا أيضا مع ألمانيا واليابان ضمن المجموعة الخامسة.