إنريكي سيعرض تجربته كمدرب لإسبانيا في كأس العالم عبر بث مباشر من قطر

قال لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إنه سيستخدم منصة "تويتش" للبث التفاعلي الحي ليوثق رحلة فريقه في كأس العالم لكرة القدم في قطر ويقدم للجماهير منظورا فريدا للبطولة.

وأضاف مدرب برشلونة السابق البالغ من العمر 52 عاما، أنه سيعرض "كل شيء" على خدمة البث التفاعلي وسيبدأ دوره الجديد خارج الملعب عندما تصل إسبانيا إلى قطر يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقال لويس إنريكي في مقطع فيديو بثه على تويتر "يا عشاق البث في العالم، تمهلوا.. أنا ذاهب نحو المنحدر ودون مكابح.

"أنوي البث خلال الوقت الذي سنكون فيه في قطر.. فكرة بدأت بطريقة مجنونة. سأقيم فكرة إقامة علاقة تفاعلية مباشرة مع الجماهير من وجهة نظري ووجهة نظر طاقم عملي.

"اتصال مباشر وغير خاضع لرقابة.. أكثر عفوية وأكثر طبيعية وإثارة للاهتمام بما يكفي للجميع".