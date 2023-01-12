صحف رياضية: ميسي سيلعب في السعودية.. جوع للألقاب.. وكورتوا الحاسم

ركزت الصحيفة على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال بيتيس وكتبت: "الجوع للألقاب".

الصحيفة تحدثت عن تأهل ريال مدريد للنهائي على حساب فالنسيا بضربات الترجيح وكتبت: "ريال مدريد إلى النهائي بضربات الترجيح".

الصحيفة اهتمت بمستقبل ممفيس ديباي وكتبت: "ديباي يرحل عن برشلونة في حال دفع أتلتيكو مدريد مقابلًا ماليًّا".

كما اهتمت بعقوبة فيران توريس جناح برشلونة وكتبت: "إيقاف فيران توريس مباراتين".