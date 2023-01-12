ميسي
ميسي
إسبانيا

صحف رياضية: ميسي سيلعب في السعودية.. جوع للألقاب.. وكورتوا الحاسم

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: كورتوا الحاسم

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بضربات الترجيح على فالنسيا وكتبت: "كورتوا الحاسم".

الصحيفة اهتمت بجواو فيليكس المنتقل معارًا لتشيلسي وكتبت: "جواو فيليكس: أريد أن ألعب بفرح".

كما اهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كاس السوبر الإسباني وكتبت: "تشافي يبحث عن أول لقب كمدرب لبرشلونة وبيليغريني يسعى ليكون المدرب الأكثر تتويجًا برفقة ريال بيتيس".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الخميس
غلاف صحيفة ماركا اليوم الخميس

سبورت: 

ركزت الصحيفة على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال بيتيس وكتبت: "الجوع للألقاب".

الصحيفة تحدثت عن  تأهل ريال مدريد للنهائي على حساب فالنسيا بضربات الترجيح وكتبت: "ريال مدريد إلى النهائي بضربات الترجيح".

الصحيفة اهتمت بمستقبل ممفيس ديباي وكتبت: "ديباي يرحل عن برشلونة في حال دفع أتلتيكو مدريد مقابلًا ماليًّا".

كما اهتمت بعقوبة فيران توريس جناح برشلونة وكتبت: "إيقاف فيران توريس مباراتين".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الخميس
غلاف صحيفة سبورت اليوم الخميس

موندو ديبورتيفو: ميسي سيلعب في السعودية

ركزت الصحيفة على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال بيتيس وكتبت: "مع الجميع ومن أجل النهائي".

الصحيفة اهتمت بليونيل ميسي وكتبت: "ليونيل ميسي سيلعب في المملكة العربية السعودية".

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت: "ريال مدريد يتفادى التعثر ويتأهل بفضل ضربات الترجيح".

الصحيفة اهتمت أيضًا بإقصاء مانشستر سيتي من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين بالخسارة أمام ساوثهامبتون 2-0.

ذا صن: بيب غوارديولا مصدوم

ركزت الصحيفة على إقصاء مانشستر سيتي من ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون 2-0 وكتبت: "مانشستر سيتي يسقط في كأس الرابطة، بيب غوارديولا مصدوم".

كما اهتمت بتأهل نوتنغهام فوريست على حساب ولفرهامبتون بضربات الترجيح لنصف النهائي وكتبت: "دين هندرسون بطل ضربات الترجيح".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الخميس
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الخميس

ليكيب: خبايا إيقاف لو غرانت

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على أنجيه 2-0 في الدوري الفرنسي وكتبت: "ميسي المقدس".

الصحيفة اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على تروا 2-0 وتعادل لانس وستراسبورغ 2-2 وكتبت: "مارسيليا يقترب من لانس".

كما اهتمت بإيقاف نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكتبت: "خبايا إيقاف نويل لوغرانت".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الخميس
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الخميس

لاغازيتا ديلي سبورت: أشباح إنتر ميلان

ركزت الصحيفة على تأهل تورينو لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على ميلان 1-0 وكتبت: "الجحيم في تورينو".

الصحيفة اهتمت بأخبار يوفنتوس وإنتر ميلان، وكتبت: "يوفنتوس الحساب" و"أشباح إنتر ميلان".

غلاف صحيفة لاغازينا ديلي سبورت اليوم الخميس
غلاف صحيفة لاغازينا ديلي سبورت اليوم الخميس
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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