صحف رياضية: ميسي سيلعب في السعودية.. جوع للألقاب.. وكورتوا الحاسم

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بضربات الترجيح على فالنسيا وكتبت: "كورتوا الحاسم".الصحيفة اهتمت بجواو فيليكس المنتقل معارًا لتشيلسي وكتبت: "جواو فيليكس: أريد أن ألعب بفرح".كما اهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كاس السوبر الإسباني وكتبت: "تشافي يبحث عن أول لقب كمدرب لبرشلونة وبيليغريني يسعى ليكون المدرب الأكثر تتويجًا برفقة ريال بيتيس"..ركزت الصحيفة على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال بيتيس وكتبت: "الجوع للألقاب".الصحيفة تحدثت عن تأهل ريال مدريد للنهائي على حساب فالنسيا بضربات الترجيح وكتبت: "ريال مدريد إلى النهائي بضربات الترجيح".الصحيفة اهتمت بمستقبل ممفيس ديباي وكتبت: "ديباي يرحل عن برشلونة في حال دفع أتلتيكو مدريد مقابلًا ماليًّا".كما اهتمت بعقوبة فيران توريس جناح برشلونة وكتبت: "إيقاف فيران توريس مباراتين"..ركزت الصحيفة على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال بيتيس وكتبت: "مع الجميع ومن أجل النهائي".الصحيفة اهتمت بليونيل ميسي وكتبت: "ليونيل ميسي سيلعب في المملكة العربية السعودية".كما اهتمت الصحيفة بتأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت: "ريال مدريد يتفادى التعثر ويتأهل بفضل ضربات الترجيح".الصحيفة اهتمت أيضًا بإقصاء مانشستر سيتي من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين بالخسارة أمام ساوثهامبتون 2-0..ركزت الصحيفة على إقصاء مانشستر سيتي من ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون 2-0 وكتبت: "مانشستر سيتي يسقط في كأس الرابطة، بيب غوارديولا مصدوم".كما اهتمت بتأهل نوتنغهام فوريست على حساب ولفرهامبتون بضربات الترجيح لنصف النهائي وكتبت: "دين هندرسون بطل ضربات الترجيح"..ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على أنجيه 2-0 في الدوري الفرنسي وكتبت: "ميسي المقدس".الصحيفة اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على تروا 2-0 وتعادل لانس وستراسبورغ 2-2 وكتبت: "مارسيليا يقترب من لانس".كما اهتمت بإيقاف نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكتبت: "خبايا إيقاف نويل لوغرانت"..ركزت الصحيفة على تأهل تورينو لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على ميلان 1-0 وكتبت: "الجحيم في تورينو".الصحيفة اهتمت بأخبار يوفنتوس وإنتر ميلان، وكتبت: "يوفنتوس الحساب" و"أشباح إنتر ميلان".