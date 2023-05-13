بمناسبة اعتزاله نهاية الموسم.. لاعبو أوساسونا ينظمون ممرا شرفيا للحكم ماتيو لاهوز (فيديو)

ويعد ماتيو لاهوز حكمًا دوليًا منذ 2011، وقد ظهر في كأس العالم 2018 و2022، ويورو 2020.

وقاد ماتيو لاهوز خلال مسيرته 41 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أبرزها نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأدار "لاهوز" سابقا مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وأشهر عددًا هائلًا من البطاقات الصفراء ونال انتقادات عنيفة من الجانب الأرجنتيني بعد اللقاء، وفقد فرصة إدارة المباراة النهائية بسبب ذلك اللقاء وفقًا للعديد من التقارير.