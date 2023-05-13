بمناسبة اعتزاله نهاية الموسم.. لاعبو أوساسونا ينظمون ممرا شرفيا للحكم ماتيو لاهوز (فيديو)
حرص لاعبو أوساسونا على تكريم الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز بتنظيم ممر شرفي تقديرًا لخدماته طوال السنوات الماضية في الدوري الإسباني، على خلفية اعتزاله نهاية الموسم الجاري.
وعقب نهاية مباراة أوساسونا ضد ألميريا، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني، وقف لاعبو أوساسونا في ممر شرفي لتحية الحكم، الذي بدوره حرص على معانقة اللاعبين وتحيتهم على ما قاموا به.
وتنتهي مسيرة ماتيو لاهوز مع التحكيم بنهاية الموسم الجاري، بعد سنوات طويلة في الملاعب الإسبانية، وفقا لما أعلنته تقارير إعلامية الفترة الماضية.
وأكمل لاهوز 46 عامًا في شهر مارس الماضي، وبات تجديده لفترات إضافية مرتبطًا بموافقة لجنة الحكام الإسبانية.
وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن ميدينا كانتاليخو رئيس لجنة الحكام الإسباني، أبلغ ماتيو لاهوز بالقرار.
ويسمح الاتحاد الإسباني لحكام الساحة المعتزلين بالتحوّل مباشرةً للعمل كحكام فيديو فقط بشكلٍ دائم.
ويعد ماتيو لاهوز حكمًا دوليًا منذ 2011، وقد ظهر في كأس العالم 2018 و2022، ويورو 2020.
وقاد ماتيو لاهوز خلال مسيرته 41 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أبرزها نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي.
وأدار "لاهوز" سابقا مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وأشهر عددًا هائلًا من البطاقات الصفراء ونال انتقادات عنيفة من الجانب الأرجنتيني بعد اللقاء، وفقد فرصة إدارة المباراة النهائية بسبب ذلك اللقاء وفقًا للعديد من التقارير.
فوز أوساسونا على ألميريا
أما على صعيد المباراة التي قادها اليوم، فقد فاز فريق أوساسونا على ضيفه ألميريا بنتيجة 3-1، على ملعب أل سادار، السبت ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل أوساسونا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 46 والمغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 51 ومويسيس غوميز في الدقيقة 81 وتكفل البرازيلي لاتزارو ماركيز بتسجيل الهدف الوحيد لألميريا في الثواني الأخيرة.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ألميريا عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.